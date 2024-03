Simeone: «Soy muy respetuoso con Joao Félix»

Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan en el gran partido de la jornada 29 de Liga con muchas cosas en juego y varias cuentas pendientes. Sin duda, el regreso de Joao Félix al Metropolitano y su reencuentro con Simeone es uno de los grandes atractivos de este encuentro que se jugará este domingo a partir de las 21:00 horas.

A falta de saber si Xavi alineará de inicio a Joao Félix, Simeone explicó en rueda de prensa que es «muy respetuoso» con el delantero portugués, con el que no guarda un buen recuerdo. La vuelta de Joao al Metropolitano es la primera en un año en el que cabe recordar que está cedido, por lo que a final de temporada tiene que regresar a las filas del Atlético.

Eso sí, y como adelantó OKDIARIO, el Barcelona pedirá al Atlético renovar la cesión porque están contentos con Joao Félix, pero tampoco quieren quedárselo en propiedad. El jugador dice estar «enfocado» en el Barcelona pese a que en los últimos partidos Xavi Hernández le ha relegado a la suplencia.

Con este contexto, Simeone no quiere entrar en disputas individuales con su ex delantero. «Soy muy respetuoso con jugadores que juegan en otros equipos. No opino normalmente de ninguno y esta no es una excepción», se limitó a comentar en la rueda de prensa previa al duelo de este domingo.

El reencuentro entre Simeone y Joao Félix

Antes de que hablara el entrenador Joao reconoció que el ambiente que le espera en el Metropolitano será muy difícil para él: «Va a ser un ambiente muy complicado para todo el equipo. Contra mí va a ser un poco peor. Soy jugador de fútbol y tengo que estar acostumbrado a este tipo de cosas».

Respecto al partido ante el Barcelona, que es muy decisivo para el Atlético, Simeone comentó que «la Liga nos exige estar atentos» ya que «el campeonato está complicado porque el Athletic de Bilbao está muy bien y la Real también viene fuerte».

Sobre todo el Atlético de Madrid tiene que mirar al Athletic, que está a tan solo dos puntos de ellos y que además esta jornada juega antes. Si el conjunto de Ernesto Valverde gana al Alavés, el Atlético saltará al Metropolitano en la quinta plaza, fuera de puestos Champions.

El partido ante el Barça

«Nos toca contra un equipo que conocemos bien porque nos ha hecho daño en los últimos partidos. Esperamos llevar el partido a donde creemos que podemos hacer daño», añadió sobre el duelo ante el Barça un Simeone que pide «seguir en esta línea de ganar duelos en los partidos».

La duda del técnico argentino es Griezmann.»Mañana (por el domingo) le preguntaré cómo se siente y a partir de ahí decidiremos», explicó Simeone sobre la presencia del francés en este decisivo duelo para los rojiblancos. Quien no estará será Mario Hermoso, que cayó lesionado en la mañana de este sábado. Reinildo, salvo sorpresa, le sustiuirá.

Atlético y Barcelona se miden este domingo en el Metropolitano en un duelo clave para ambos. Los de Simeone se juegan la cuarta plaza, última posición que da acceso a la Champions, mientras que el Barça tiene la última bala para pelear el título de Liga, del que están ahora a ocho puntos del Real Madrid.

La Champions

Además, sobre la eliminatoria ante el Borussia Dortmund en Champions, Simeone es cauto: «Nos ha tocado un equipo duro, como siempre lo son los alemanes. Conocemos muy bien el ambiente que nos va a esperar en la vuelta. Necesitaremos hacerlo bien en la ida. Es un rival difícil que el año pasado peleó su liga».

El Atlético jugará el partido de ida en Madrid el miércoles 10 de abril mientras que el de vuelta lo disputará en Dortmund el martes 16. Entre medias el conjunto rojiblanco jugará ante el Girona en el Metropolitano el sábado 13 el duelo de la 31ª jornada de Liga.