Simeone: «El penalti nos favoreció y los cambios nos dieron otro ritmo»

Durante una hora el Sevilla se mantuvo en pie y el Atlético no conseguía, por más que empujaba, derribar el muro de Vlachodimos. La situación dibujaba un partido trabajado que comenzó a allanarse cuando Nianzou cometió penalti y Julián Álvarez lo transformó. Cambió entonces el signo del guion y los cambios terminaron de impulsar a los de Simeone que sellaron su tercera victoria consecutiva con la portería imbatida.

Giuliano no marcó, pero fue protagonista absoluto del partido. De nuevo incisivo por la banda y asistente otra vez a Almada. «No sé si es el Giuliano que esperaba yo, pero sí el que él busca. Es más importante lo que él siente. Está creciendo y tiene humildad para seguir mejorando. Debe seguir en esa línea para llegar al lugar que quiere llegar», expresó Simeone.

El Cholo tuvo bonitas palabras hacia Almeyda, su amigo y homólogo en el banquillo sevillista. «En la previa del partido nos vimos. Tenemos un afecto que no hace falta verse todos los días para entenderlo. Hemos compartido muchas veces habitación en la selección. Cuando empecé a ser entrenador hablamos para que se uniera conmigo al cuerpo técnico, peor me dijo que no estaba preparado. Ahora está en un equipo importante como el Sevilla y el Sevilla juega como era Almeyda», explicó Simeone.

El partido caminaba en la igualdad hasta que el penalti de Nianzou lo desequilibró. «Cuando terminó el primer tiempo estábamos frustrados. El trabajo del Sevilla fue duro e intenso. Tuvimos ocasiones, pero no llegaba el gol. Hablamos sobre esa frustración y tuvimos paciencia para seguir insistiendo y esperábamos que ellos irían de más a menos y nosotros de menos a más. El penalti nos favoreció y los cambios nos dieron otro paso en el tramo final del partido», dijo Simeone.

El Cholo busca dar continuidad y mejoría a la progresión de su equipo. «Necesitamos siempre mejorar. La búsqueda es desde la humildad. No pararemos hasta el último suspiro. Veo que el equipo tiene calidad. Hay muchos jugadores que se merecen jugar y no estamos dando la oportunidad que merecen. Hay que entender que necesitamos de todos. Si logramos mantener el bloque en el que todos se sienten importante pese al tiempo que jueguen, el Atlético saldrá ganando», añadió Simeone.

El Atlético tendrá este mes de noviembre la mayoría de sus partidos sin salir del Metropolitano, donde se hace fuerte. «Miro al partido del martes. Me pone contento el partido de Ruggeri, de Hancko, el posicionamiento de Baena en el centro del campo dando al equipo lo que necesitaba. Quieto no me voy a quedar, voy a seguir buscando sacar el máximo a los jugadores que son muy buenos. Sorloth es un jugador importante. Es diferente a los futbolistas que tenemos en esa posición. Lo necesitamos. ¿Cuánto? Lo que le toque. Tiene característica que no tienen otros jugadores», finalizó Simeone.