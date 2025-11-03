Simeone: «Entiendo la crítica porque estamos en un lugar en el que sólo vale ganar»

Cambio de entorno, que no de escenario. El Atlético afronta su cuarto partido de Champions, otra vez, en el Metropolitano, de donde sólo se moverá para un partido a lo largo de todo noviembre. Partido importante el de este martes contra el modesto Saint Gilloise. No por la envergadura del rival, aunque cabe recordar que es el vigente campeón belga, sino por la situación. Una única victoria en tres jornadas pesa a los de Simeone. Ganar para seguir opositando a los ocho primeros puestos.

Tras el irregular inicio de temporada, el Atlético ha calmado las aguas. Coincide en tiempo y forma con la vuelta de jugadores lesionados en ese primer tramo de curso. «Es normal que la crítica aparezca, estamos en un lugar en el que sólo vale ganar haya más razones o menos. El equipo siempre estuvo en la búsqueda de avanzar, sigue habiendo margen de mejora y cuando se adapten todos seremos mejores», aseguró Simeone.

Contra el Sevilla floreció Griezmann con un gol entrando desde el banquillo, como ante el Real Madrid. «Entró muy bien, como debe hacerlo y siempre lo ha hecho. El equipo terminó haciendo un buen final de partido también con los demás compañeros que entraron. Más allá de la leyenda que será, su lugar es el presente. Nos tiene que ayudar dentro y fuera del campo de la misma manera que nos ayudan Oblak, Koke y Giménez, que son los otros capitanes del equipo», explicó Simeone.

Al Metropolitano llega un Saint Gilloise campeón de la Liga belga que tiene mucho que ganar y poco que perder. «Es un equipo que ha cambiado el entrenador hace unas semanas. Han competido muy bien contra el PSV y ante el Inter hasta que recibieron el primer gol a balón parado estaban compitiendo bien. Tienen velocidad en sus atacantes. Normalmente han jugado con línea de cinco y nos esperamos algo similar. Tendremos que llevar el partido donde creemos que podemos hacer daño», detalló Simeone.

Por último, el Cholo volvió a mostrar su pasión por el club. «Con este y con todos los grupos. Me siento agradecido, feliz y con gratitud. Al club por sostenerme y los futbolistas por corresponderme en el campo. En el día a día intentamos llevar los entrenamientos de la mejor manera. Hoy faltaba uno para el rondo y creo que no lo hice tan mal. Necesitamos ganar. Necesitamos a nuestra gente y ellos tienen que tener la seguridad de que son muy importantes para nosotros», acabó Simeone.