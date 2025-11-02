Griezmann canta los 200 en Liga: récord histórico con el Atlético y botas especiales para celebrarlo

«Aquí puedes hacer historia». Después de un SICUE en Barcelona, Antoine Griezmann tomó el consejo dado por Erika Choperena, su mujer, cuando dudaba entre fichar por el Barcelona o seguir en el Atlético –Vol.1– y lo ha convertido en realidad. Desde aquella recomendación se ha convertido en el máximo goleador del equipo colchonero, en el que más veces se ha vestido la camiseta rojiblanca y en el único en toda la historia del club que ha alcanzado los 200 goles.

Griezmann ha disputado 460 partidos con el Atlético y se ha puesto a 200. Todo empezó en Grecia en el año 2014 ante el Olympiacos, a quien le anotó el primero de sus 200 goles portando la zamarra colchonera. El círculo se cerró también en Champions ante el Eintracht. Fue anotar e ir a besar el escudo del Atlético de la camiseta con su nombre y el dorsal 200. Acumula 39 tantos en competiciones europeas, 16 en Copa del Rey y 137 en Liga.

Recuperar una versión notable de Griezmann es fundamental para Simeone, técnico devoto del fútbol del francés. El pasado sábado, ante el Sevilla, el delantero volvió a ver puerta y sellar su gol 200 en Liga. Se convierte en el undécimo jugador que lo consigue y el sexto extranjero. Lo hizo ataviado con unas botas especiales y de edición limitada y exclusiva, las CLR Elite FG, que ha lanzado Kipsta.

Así son las botas de los 200 goles de Griezmann

Estas botas combinan ligereza, velocidad y precisión para un rendimiento

excepcional en el campo. Con menos de 200 gramos, la tecnología Skin Touch Control ofrece un contacto tipo segunda piel, mientras que su suela, ligera y rígida a la vez, proporciona dinamismo y explosividad en cada aceleración. Los tacos en forma de rombo garantizan el agarre ideal para cambios de dirección rápidos y precisos, adaptándose a un estilo de juego veloz y técnico.

El diseño de esta edición especial, en Gold y White, ha sido personalizado según las preferencias de Griezmann y se ha producido únicamente en la talla 44, la misma que utiliza el jugador. Cada par es una pieza de coleccionismo, no estará a la venta y refleja los valores que han acompañado la carrera del futbolista: esfuerzo, constancia y pasión por el fútbol.