El juez aprieta a Bartomeu: ve dos delitos en el fichaje de Griezmann por el Barcelona

El juez que investiga al Barça por el pago de comisiones en traspasos durante el mandato de Josep María Bartomeu ha añadido a la causa el fichaje de Antoine Griezmann procedente del Atlético de Madrid en 2019. El Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona ve dos delitos, uno de falsedad y otro de administración desleal en el pago de 15 millones de euros al club rojiblanco para detener su denuncia por negociar directamente con un jugador con contrato.

Bartomeu, que ya está imputado junto a algunos de sus principales directivos, está en apuros por estos indicios del juez en el fichaje de Griezmann. En el auto, el instructor recuerda que «supuestamente se negoció con un futbolista con contrato en vigor con otro club», saltándose el Barça de esta forma la «normativa FIFA».

«Los clubs no pueden contactar con un deportista con contrato vigente si antes no se ha hablado con su equipo. Se exceptúan los últimos seis meses de contrato del futbolista, que no es el caso que nos ocupa», aclara. El juez recoge que el Atlético «lo denunció a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ya que tenía indicios importantes de que el club había negociado con el jugador directamente entre febrero y marzo de 2019».

El auto resalta que el Barça negoció el fichaje del francés en un «período técnicamente prohibido», como informa este jueves El Mundo. «A fin de evitar una posible sanción de la RFEF, supuestamente, por parte de los investigados, se negoció directamente con el Atlético de Madrid y llegaron a un acuerdo donde se valoraba el pago de 15 millones a cambio de no aportar pruebas al procedimiento que se había incoado», recoge la resolución judicial.

Dos delitos más contra Bartomeu y el Barcelona

«Para dar aspecto lícito a los pagos se simuló presuntamente que se adquiría un derecho de tanteo prioritario sobre diferentes jóvenes futbolistas del Atlético de Madrid», añade el juez. «El Atlético de Madrid, presuntamente, desistió de aportar pruebas ante la RFEF sobre la denuncia presentada contra el FC Barcelona. Dichos hechos podrían integrar el delito de administración desleal y/o falsedad contable», zanja.