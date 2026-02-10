En Serbia lo tienen claro: «Vlahovic jugará en el Barcelona»

El Barça tiene entre sus planes para la próxima temporada el fichaje de un delantero titular. El tiempo de reinado de Robert Lewandowski llega a su fin y el paso al frente de Ferran Torres parece insuficiente para las exigencias de la actual dirección culé. Es ahí donde surgen nombres y posibilidades, una de ellas directa desde Serbia, más bien desde Italia, con el nombre de Dusan Vlahovic como candidato real para recalar en el Barcelona este verano.

Vlahovic, a sus 26 años recién cumplidos, acaba contrato con la Juventus este próximo verano y todo apunta a que no renovara con el conjunto de Turín. Los rumores en torno a su posible destino llevan meses disparados, con mucha retórica pero poca certeza. Novias no le van a faltar dado su rendimiento en los últimos años. Algo de luz parece querer poner en el asunto alguien que le conoce muy bien, su preparador físico con la selección serbia, Dusan Ilic.

«Se va a ir al Barça. Eso es lo que creo», ha afirmado sin dudar Ilic sobre el futuro de Vlahovic, al que ve en las filas del Barcelona este próximo verano tras finalizar su contrato con la Juventus: «Antes de irse a la Juventus ya pudo jugar en España porque tuvo una oferta del Atlético, pero eligió seguir en Italia. Ahora es diferente».

El preparador físico de Serbia cree que Vlahovic ha perdido el foco en la Juventus y necesita un club de primer nivel para recuperar su mejor versión. En una entrevista con Tuttosport, Ilic recalca que su salida de Turín, completamente gratis, es con el máximo respeto pero que necesita salir: «Dusan ama y respeta a Italia. Por eso se ha quedado tanto tiempo, pero ahora tiene que retomar su carrera e intentar progresar. Solo así volverá a ser el jugador con clase que vimos en la Fiorentina. Era de primera clase, siempre tuvo esas habilidades. Es un goleador de talla mundial».

«Creo que lo veremos de vuelta en el campo a principios de marzo. Y con sus viejas costumbres: marcar goles y destruir las porterías rivales», reconoce sobre la recuperación de Vlahovic, lesionado desde principios de diciembre, hace ya más de dos meses: «La lesión se produjo en una zona muy específica, que cicatriza más lentamente. Naturalmente, la recuperación será más larga. Pero con los médicos y especialistas que tiene a su disposición, puedo decir que lo veremos pronto».

Dusan Ilic trabaja con Vlahovic desde hace varios años, conoce bien al jugador y no ha dudado en dejar su opinión deportiva sobre él, más allá de verle en el Barcelona la próxima temporada: «Empezamos a trabajar juntos en 2021, durante la pandemia: seguíamos entrenando aislados. Durante más de un año, sesión tras sesión. Él ya tenía un entrenador solo para el acondicionamiento físico: él y yo nos centramos en los aspectos nutricionales. Debo decir que mi opinión sobre él es simplemente excelente. Como jugador y como persona. Físicamente, no hay nada más que añadir: tiene un rendimiento físico excepcional. Y se esfuerza por mantenerlo».