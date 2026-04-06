Sale a la luz la verdadera y sorprendente causa de la muerte del futbolista Pery Martínez

La muerte del ex futbolista hondureño Walter Pery Martínez, ocurrida en 2019 en Nueva York, ha vuelto a la actualidad tras nuevas revelaciones que cuestionan la versión que se dio en su momento. Durante años, se asumió que el ex internacional había fallecido a causa de un infarto, pero un reciente testimonio ha aportado matices que dibujan un escenario más complejo.

Pery Martínez, que formó parte de la selección de Honduras en el Mundial de 2010 y tuvo una destacada carrera en distintos clubes, murió con apenas 37 años. La noticia causó una gran conmoción entonces, tanto en su país como entre los aficionados al fútbol centroamericano. Ahora, un ex jugador cercano a su entorno ha relatado que su fallecimiento no fue tan simple como se dijo inicialmente. Según esta versión, no se trató únicamente de un infarto repentino, sino de una situación más delicada, en la que influyeron varios factores relacionados con su estado físico y personal en aquel momento.

En concreto, se apunta a que el ex futbolista atravesaba una etapa complicada fuera de los terrenos de juego, algo que, unido a un posible desgaste físico acumulado, habría contribuido al fatal desenlace. Sus últimas horas, según los testimonios conocidos, transcurrieron con normalidad junto a amigos, hasta que sufrió el episodio relacionado con las drogas que acabaría con su vida en un apartamento del Bronx.

Luto por Pery Martínez

Este nuevo relato no cambia el dolor por su pérdida, pero sí ayuda a entender mejor lo ocurrido. También vuelve a poner sobre la mesa una realidad que a menudo pasa desapercibida. que es la situación de muchos futbolistas una vez se retiran. Sin la estructura del deporte profesional, algunos se enfrentan a problemas de salud o personales sin el apoyo necesario, y no son pocos los que acaban en el mundo de la droga.

El caso de Pery Martínez, muy querido por la afición hondureña, deja así una reflexión que va más allá de su trayectoria como futbolista. Su historia recuerda que el cuidado de la salud, tanto física como mental, es clave incluso después de una carrera deportiva de alto nivel. Con el paso del tiempo, se van aclarando las circunstancias de su muerte. Y aunque las respuestas llegan tarde, contribuyen a cerrar una etapa marcada por la incertidumbre y a entender mejor la realidad que vivió el Pery en sus últimos días.