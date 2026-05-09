El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este sábado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presuma de lucha contra el narcotráfico cuando están muriendo guardias civiles en acto de servicio. «Su incompetencia pide a gritos su retirada desde hace mucho tiempo», afirma.

Feijóo se pregunta cuántos agentes tienen que morir desempeñando su trabajo «para que el Gobierno se tome en serio su protección». «Quienes nos protegen cada día merecen hacer su trabajo con medios, con respaldo y con autoridad», subraya.

El líder del PP se ha pronunciado así en un acto celebrado en Ceuta, en el Día de Europa, que ha comenzado con un minuto de silencio en homenaje a los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos este viernes en Huelva persiguiendo a un narcotraficante. «En nombre de todo el Partido Popular quiero decirles que su dolor es el nuestro y sus reivindicaciones también», ha declarado.

La regularización masiva, una irresponsabilidad

Durante su intervención, Feijóo también ha criticado la regularización masiva urdida entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos «en contra de la voluntad de los españoles, contra lo votado en las Cortes y contra el criterio de Europa», algo que es una absoluta «irresponsabilidad histórica».

Además, ha denunciado que «es una tomadura de pelo» que el Gobierno haya declarado secreto de Estado los informes sobre la regularización «para ocultar el alcance» de la misma, como ha destapado el PP esta semana.

El presidente del PP afirma que esta regularización masiva, la más laxa de la historia, sólo ofrece «inseguridad y descontrol». «Se sigue diciendo a la gente que echarse al mar o saltar una valla es una buena manera de llegar a España y a día de hoy seguimos sin saber cuántos centenares de miles de personas se van a beneficiar de la regularización ni en qué condiciones», señala Feijóo.

Pese a que el Gobierno habla de 500.000 regularizados, la Policía está más de acuerdo con el Informe Funcas, que la cifra en 840.000, a lo que hay que sumar el arraigo, que entonces los situaría en unos tres millones.

Alberto Núñez Feijóo ha reivindicado «el orden, la seguridad y la aportación» para «garantizar la convivencia, justo lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno con la regularización masiva». «Ni la ilegalidad puede generar derechos, ni se puede premiar el desorden, ni se puede comprometer la seguridad de los migrantes regulares y del conjunto de los españoles», denuncia.

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