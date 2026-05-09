Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El brote de virus Andes (ANDV) detectado en pasajeros del crucero MV-Hondius ha obligado a las autoridades sanitarias españolas a desplegar un protocolo excepcional de vigilancia epidemiológica y aislamiento preventivo. El documento técnico elaborado para el manejo de contactos y posibles casos refleja la preocupación de Salud Pública ante un patógeno poco frecuente, pero con capacidad de provocar cuadros graves y potencialmente mortales.

El virus Andes pertenece a la familia de los hantavirus y está asociado al denominado síndrome cardiopulmonar por hantavirus (HPS), una enfermedad que puede derivar rápidamente en insuficiencia respiratoria severa. A diferencia de otros hantavirus, el ANDV presenta además una característica especialmente inquietante: la posibilidad de transmisión entre personas en determinadas circunstancias.

Las medidas adoptadas en España se centran en las personas que estuvieron en el barco entre el 1 de abril y el 10 de mayo, periodo considerado de riesgo por las autoridades sanitarias. El protocolo establece desde cuarentenas estrictas hasta pruebas PCR repetidas y aislamiento en unidades hospitalarias de alta seguridad.

Qué se considera contacto, caso probable y caso confirmado

El protocolo define los distintos niveles de riesgo para facilitar la detección precoz de posibles contagios.

Contactos bajo vigilancia

Se considera contacto a cualquier persona asintomática que haya permanecido en el crucero afectado durante las fechas señaladas o que haya tenido relación estrecha con un caso confirmado durante su periodo de transmisibilidad.

Las autoridades recuerdan que el virus puede mantenerse incubándose durante un largo periodo. Según los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tiempo máximo de incubación alcanza los 42 días, lo que obliga a mantener controles prolongados sobre los contactos.

Además, el periodo en el que un caso confirmado puede transmitir la enfermedad se sitúa entre dos días antes y cinco días después del inicio de los síntomas.

¿Cuándo un contacto pasa a ser caso probable?

El salto de contacto a caso probable se produce cuando aparecen síntomas compatibles con la infección. Entre ellos destacan:

Fiebre.

Tos.

Dificultad respiratoria.

Dolores musculares.

Vómitos.

Diarrea.

Dolor lumbar.

La aparición de cualquiera de estos signos activa automáticamente un nivel superior de alerta sanitaria.

Confirmación mediante laboratorio

Sólo se considera caso confirmado a la persona cuya prueba de laboratorio resulte positiva para virus Andes y sea validada por el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

El documento deja claro que cualquier situación no prevista específicamente será evaluada de forma individualizada por Salud Pública y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Cuarentena hospitalaria y aislamiento total en el Hospital Gómez Ulla, epicentro del operativo

Las personas consideradas contactos no realizan una cuarentena domiciliaria convencional. El protocolo ordena un confinamiento estricto en habitaciones individuales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid.

La medida incluye aislamiento absoluto

Las autoridades justifican estas decisiones en el principio de precaución, debido a la gravedad potencial de la enfermedad y a las incertidumbres existentes sobre la transmisión interpersonal del virus Andes.

PCR al ingreso y vigilancia continua

Todos los contactos son sometidos a una PCR al llegar al hospital y a una segunda prueba siete días después. Las muestras incluyen sangre y suero, remitidas directamente al Centro Nacional de Microbiología.

Si la segunda PCR resulta negativa, el Comité Técnico del SIARP revisará las condiciones de la cuarentena y podrá modificar las medidas de aislamiento.

Sin embargo, si en cualquier momento una prueba da positivo, incluso aunque la persona no presente síntomas, pasará automáticamente a ser considerada caso confirmado.

Control médico dos veces al día

El protocolo establece además vigilancia activa supervisada:

Control de temperatura dos veces diarias.

Investigación continua de síntomas.

Evaluación inmediata ante cualquier signo sospechoso.

La detección de fiebre o síntomas respiratorios activa el protocolo para casos probables.

Atención al impacto psicológico

Uno de los aspectos más llamativos del documento es la referencia explícita al bienestar emocional de los contactos.

Las autoridades sanitarias reconocen el impacto psicológico del aislamiento prolongado y recomiendan garantizar la comunicación telemática con familiares y allegados para reducir el estrés y la ansiedad asociados a la cuarentena.

¿Qué ocurre si aparece un caso probable?

Aislamiento en presión negativa

Cuando un contacto desarrolla síntomas compatibles con el virus Andes, es trasladado inmediatamente a una habitación de aislamiento con presión negativa, diseñada para impedir la salida de partículas infecciosas al exterior.

En ese momento se realizan nuevas pruebas diagnósticas:

PCR en sangre y suero.

Frotis nasofaríngeo si existen síntomas respiratorios.

Si la PCR inicial resulta negativa, pero persisten los síntomas, la prueba se repite 24 horas después. En ausencia de diagnóstico alternativo, el paciente permanece aislado y se repiten análisis cada 48 horas.

Activación de unidades de alto nivel

El protocolo contempla incluso el preaviso a la red de Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN), preparadas para manejar enfermedades infecciosas especialmente peligrosas.

Estas unidades, utilizadas en situaciones excepcionales, cuentan con medidas extremas de bioseguridad y personal altamente especializado.

Casos confirmados: máxima contención sanitaria

Los casos confirmados de virus Andes serán trasladados a una UATAN y permanecerán ingresados hasta la recuperación clínica completa. En el caso de pacientes asintomáticos, el alta solo llegará tras obtener una prueba negativa. La estrategia refleja el alto nivel de cautela adoptado por las autoridades españolas frente a un virus que puede evolucionar rápidamente hacia cuadros graves.

El documento dedica buena parte de su contenido a las condiciones de bioseguridad necesarias para manipular muestras relacionadas con el virus Andes. El ANDV está clasificado como agente biológico del grupo de riesgo 3, reservado para patógenos capaces de provocar enfermedades graves y con potencial riesgo para trabajadores sanitarios y de laboratorio.

Las muestras sospechosas o confirmadas deben analizarse inicialmente en laboratorios BSL-3, con:

Cabinas de seguridad biológica.

Protección respiratoria completa.

Procedimientos que minimicen aerosoles.

Sólo tras la inactivación validada de las muestras pueden realizarse análisis en laboratorios de menor nivel de contención. En cuanto al transporte, será bajo normativa internacional. El traslado de muestras también queda sometido a estrictas normas internacionales.

Las muestras de casos probables o confirmados son clasificadas como sustancias infecciosas de categoría A, el máximo nivel de riesgo biológico en transporte sanitario.

El sistema exige un triple embalaje certificado:

Recipiente primario estanco.

Contenedor secundario impermeable.

Embalaje exterior rígido y resistente.

Estos sistemas deben soportar pruebas de caída, presión y perforación, siguiendo estándares de Naciones Unidas. Protección extrema para sanitarios y personal de limpieza y equipos de protección obligatorios.

El protocolo establece medidas rigurosas para el personal sanitario:

Bata impermeable.

Mascarilla FFP2.

Guantes desechables.

Protección ocular.

Higiene de manos constante.

Además, todos los residuos generados se eliminan como material biológico de Clase III.

El documento también recomienda que el personal lleve siempre mascarillas y guantes disponibles durante su actividad. Las habitaciones de cuarentena se limpian diariamente y las zonas comunes dos veces al día mediante soluciones desinfectantes específicas. La limpieza debe realizarse con técnicas húmedas para evitar la dispersión de partículas potencialmente infecciosas. Incluso el agua utilizada en cada habitación debe renovarse individualmente.

La combinación de cuarentenas hospitalarias, vigilancia intensiva, laboratorios de alta seguridad y unidades de aislamiento avanzado revela la preocupación existente ante la capacidad del virus Andes para causar enfermedad severa y posibles cadenas de transmisión.

Aunque las autoridades insisten en que las medidas se basan en la evidencia científica disponible, el propio documento reconoce que el conocimiento sobre el comportamiento del ANDV continúa evolucionando. Por ello, todas las actuaciones serán reevaluadas de forma constante en función de los resultados clínicos, epidemiológicos y de la evolución internacional del brote.