¿Cuándo vuelve el buen tiempo en Madrid? La fecha definitiva según la AEMET

La AEMET ya tiene la fecha definitiva en la que volverá el buen tiempo en Madrid, después de unos días de lluvia intensa. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que estamos esperando con los brazos abiertos. Nos enfrentamos a un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve. Será el momento de apostar por una situación del todo inesperada en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en un fin de semana en el que tocará esperar para ver el buen tiempo.

El corazón de España se ha enfrentado a un destacado cambio de tendencia en el que cada detalle cuenta. Este tipo de elementos que nos estarán esperando puede convertirse en la antesala de algo más. Es momento de tener en mente algunos elementos que pueden afectar nuestros planes, en estos días de temporada que nos estarán esperando. La primavera es uno de los momentos con más de una sorpresa inesperada. Hay una fecha definitiva según la AEMET para que volvamos a ver el sol en estos días en los que la situación se complicará por momentos.

La fecha definitiva según la AEMET

Los expertos de la AEMET no dudan en darnos una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno, en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Con la mirada puesta a un cambio que todos queremos.

Este tiempo de primavera nos está dejando unos registros que son realmente sorprendentes. Es hora de saber qué puede pasar en breve, con la mirada puesta a un giro radical en el que todo puede ser posible. Podemos pasar de un aumento de las temperaturas que parecerá que estemos en el mes de mayo o casi en junio, a un marcado descenso.

La llegada de una nueva borrasca y aire polar puede provocar un marcado descenso de las temperaturas en las que tocará volver a buscar el abrigo del armario. Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede ser esencial en estos días en los que realmente se convertirá en breve.

Esta previsión del tiempo empieza a ver llegar un giro destacado que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas que nos estarán esperando.

Esta es la fecha en la que vuelve el buen tiempo

Este fin de semana parece que nos enfrentaremos a un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En estos días en los que tocará conocer lo que puede pasar en unos días plagados de actividad. Este tiempo que tenemos por delante en unos días de cambios muy marcados.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo nuboso o cubierto. Nieblas matinales en zonas altas de la Sierra por presencia de nubosidad baja. Precipitaciones moderadas y chubascos ocasionales, que podrán ir acompañados de tormentas, más probables y frecuentes en la Sierra. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, menos probable en la sierra, y máximas con pocos cambios. Viento flojo del sureste, girando a sur por la tarde, con posibles intervalos de viento moderado, y que amainará al final del día».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos que podrían ser localmente fuertes y tormentas que podrían ir acompañadas de granizo menudo o alguna racha muy fuerte de viento».

Tal y como nos explican estos expertos para el resto de España la situación se complicará por momentos: «Se mantendrá una situación de inestabilidad en buena parte de la Península bajo la influencia de una borrasca estacionaria al oeste de Portugal. Así predominarán los cielos nubosos y se darán precipitaciones en la mayor parte del territorio, principalmente en forma de chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta y posible granizo. Es probable que sean localmente fuertes, con posibles acumulados significativos a lo largo del día, en regiones de Galicia y entorno del Sistema Central, sin descartar chubascos localmente fuertes también en el área cantábrica, alto Ebro y Pirineo occidental. Por el contrario son menos probables en el tercio oriental donde predominarán los intervalos nubosos, sin esperar que alcance a Baleares con cielos poco nubosos. Durante la tarde se espera una tendencia a abrirse cada vez más claros, exceptuando en el cuadrante noroeste. Nevará en entornos de montaña por encima de 1700/2000 metros. Cielos nubosos con precipitaciones ocasionales en las islas Canarias montañosas, con intervalos de nubes altas en el resto del archipiélago. Probables bancos de niebla matinales en entornos de montaña y depresiones del nordeste. Las temperaturas máximas ascenderán en Baleares y tercio oriental peninsular, de forma localmente notable en la Comunidad Valenciana y Ampurdán. Descensos en el cuadrante noroeste, meseta Sur y Canarias occidentales y pocos cambios en el resto. Mínimas en general con pocos cambios, predominando los ascensos en el Cantábrico occidental y los descensos en el tercio nordeste».