Los hoteleros de Ibiza y Formentera rechazan que el Govern destine parte de la ecotasa a políticas de vivienda

La Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif) ha considerado «inadecuado» que parte de la recaudación de la ecotasa, el denominado impuesto de turismo sostenible (ITS) se destine a políticas de vivienda. Una posibilidad a la que se ha abierto el Govern esta semana después de la reunión mantenida en la Mesa del Diálogo Social del Pacto por la Sostenibilidad, que cuenta con el respaldo de los sindicatos, pero que choca con el rechazo de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), al igual que los hoteleros de Ibiza y Formentera.

La patronal, en un comunicado, ha defendido la necesidad de preservar la finalidad original del impuesto, al tiempo que ha reclamado un plan «estructural, estable y específico» para abordar el problema del acceso a la vivienda en el archipiélago. Por ello, han mostrado su desacuerdo con la posibilidad de dedicar a políticas de vivienda parte de la recaudación del ITS.

Mientras exista voluntad política de mantener el gravamen, han considerado, este debe preservar su finalidad original, que es financiar actuaciones vinculadas a la sostenibilidad, la modernización del destino, la protección medioambiental y la mejora de infraestructuras estratégicas.

La patronal ha reconocido que la vivienda constituye uno de los principales desafíos sociales y económicos de las Pitiusas y que tiene un impacto directo sobre la capacidad de las empresas y sectores estratégicos para atraer y retener trabajadores.

Sin embargo, ha sostenido que la dimensión y complejidad del problema exige medidas «estructurales, sostenidas en el tiempo y orientadas a incrementar de forma efectiva la oferta residencial», y no «soluciones coyunturales apoyadas en recursos concebidos para otros fines».

Esta posibilidad, a su parecer, «difícilmente permitirá dar respuesta a un problema de carácter estructural y corre el riesgo de generar medidas de impacto limitado a medio y largo plazo, a la vez que se detraen recursos de proyectos estratégicos relacionados con la sostenibilidad del destino».

Entre las prioridades que la Fehif ha considerado irrenunciables en relación al impuesto destacan la necesidad de seguir impulsando inversiones en infraestructuras hídricas, movilidad, sostenibilidad ambiental y mejora del espacio público. Estos elementos son, a su juicio, esenciales para garantizar la competitividad, la calidad y el equilibrio territorial del destino.

Desde una perspectiva cuantitativa, los hoteleros han recordado que el volumen recaudado por el ITS tendría una capacidad «limitada» para corregir el problema de la vivienda, mientras que sí puede resultar determinante para «consolidar proyectos de modernización y sostenibilidad».

«La problemática de la vivienda requiere respuestas ambiciosas y estructurales. Entendemos la preocupación social existente, pero consideramos importante que el debate se plantee desde una visión de largo plazo y con medidas capaces de generar soluciones permanentes», han señalado.