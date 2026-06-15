Una nueva ley blinda desde hoy a los hoteles de Baleares ante la acción de los okupas cuando están cerrados

Las instalaciones hoteleras de Baleares disponen desde este lunes de una nueva herramienta legal para solucionar los casos de okupación de los hoteles cuando están cerrados en temporada baja. Se evitarán así casos como el de Cala Bona y el de Alcúdia de hace dos inviernos. La medida está recogida en la Ley 4/2026, de 11 de junio, de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que contribuyen a la transformación económica de Baleares y otras medidas de simplificación y racionalización administrativas, publicada este fin de semana en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB).

Una de las modificaciones a la Ley Turística que entra en vigor dice textualmente que se podrá «solicitar auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad para desalojar de los establecimientos turísticos a los usuarios que incumplan los deberes establecidos o a las personas que accedan, pretendan acceder o quedarse con una finalidad distinta al uso normal del servicio».

Otra de las novedades es que otorga al establecimiento turístico la potestad para «ejercer el derecho de admisión» con alcance a toda la propiedad.

Hay que recordar que Mallorca vivió hace dos inviernos dos okupaciones de establecimientos hoteleros: el aparthotel de Cala Bona en el que los ocho okupas abandonaron voluntariamente el establecimiento en enero de este año tras negociar con la propiedad, y la de tres edificios destinados a los trabajadores del complejo Bellevue del Port d’Alcúdia un mes después, ya en febrero.

En ambos casos, los okupas aprovecharon que en invierno los hoteles estaban cerrados y sin actividad para entrar y hacerse fuertes en el interior. La Federación Hotelera de Mallorca recuerda que ambos casos se produjeron en «hoteles no asociados a la Federación».

La complejidad de las negociaciones para tramitar y aprobar la ley ómnibus -en la que se incluyó el texto- ha retrasado varios meses la validación parlamentaria de esta normativa que acaba de entrar en vigor.