El motivo por el que vuelve el frío en pleno mayo: los «Santos del Hielo»

El frío vuelve en pleno mayo, hay un motivo con nombre propio para que así sea, los terribles Santos de Hielo son una realidad. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que podemos empezar a tener en consideración algunos detalles que, sin duda alguna habrá llegado ese momento del año en el que todo puede ser posible. Tocará conocer el tiempo que tenemos por delante y lo que nos estará esperando en estos días.

En pleno mes de mayo podemos descubrir un marcado descenso de las temperaturas que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente puede convertirse en un detalle que deberemos tener en mente. Estos días de tiempo inestable, pero sobre todo, de frío, tienen una explicación que debemos conocer y que quizás hasta ahora no habíamos ni tenido en mente. Este tiempo que tenemos por delante acabará marcando una diferencia importante en estos días que tenemos por delante. Unos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas.

Los santos del hielo son la explicación del frío en estos días

Cuando ya habíamos casi sacado la ropa de verano y pensado en el buen tiempo que está por llegar, nos encontramos directamente con una serie de detalles que pueden acabar de tirar por tierra lo que nos estará esperando. Este frío que parece que vamos a tener en breve, puede ser la antesala de algo más.

No es una novedad que haga frío en estos días, es más, en este mes de mayo podemos tener un aviso de lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que realmente cada detalle puede ser esencial. Es hora de tener en cuenta lo que puede pasar en breve, en estos días en los que todo puede ser posible.

Sin duda alguna, tocará conocer lo que puede pasar en unos días en los que realmente cada detalle cuenta. Estamos ante un fenómeno que realmente puede cambiarlo todo y que podría acabar siendo lo que marcará en estos días del mes de mayo más terribles. El frío puede ser una realidad por una explicación que nos traslada a la más absoluta tradición.

Este es el motivo por el que el frío vuelve durante el mes de mayo

El frío puede hacer acto de presencia en este mes de mayo. Tal y como nos explican los expertos de Meteored: «Los «Santos del hielo» es un periodo que tradicionalmente va desde el 11 hasta el 14 de mayo (San Evelio, San Pancracio,..), según Lorenzo García de Pedraza, experto agrometeorólogo ya fallecido. Algunos amplían este periodo desde el 8 al 15 de mayo (San Isidro Labrador). En general, se da en la primera quincena de mayo cuando muchos árboles, viñedos y plantas en general tienen sus flores y sus yemas recién salidas, y una helada tardía se abate sobre ellas acabando con dichos brotes».

La previsión del tiempo de la AEMET no deja lugar a dudas: «Se prevé una situación de inestabilidad en la Península y Baleares bajo la influencia de una borrasca estacionaria al oeste de Portugal y la formación de otro sistema de bajas presiones en el área mediterránea. Así, predominarán cielos nubosos o cubiertos y se darán precipitaciones generalizadas, principalmente en forma de chubascos localmente acompañados de tormenta y posible granizo que irán avanzando de sur a norte. Es probable que alcancen intensidades fuertes en regiones de Galicia, área cantábrica, alto Ebro, meseta Norte, Andalucía occidental, fachada oriental peninsular y Sistema Central y aledaños al sur, donde podrán darse acumulados significativos a lo largo del día. Dentro de un contexto de incertidumbre también podría darse algún chubasco localmente fuertes en otras zonas de la meseta Sur, sureste peninsular y Baleares. Nevará en montaña por encima de 1800/2000 metros. Predominio de los intervalos nubosos en Canarias, con probables precipitaciones ocasionales en las islas montañosas y tendiendo a quedar poco nuboso.

Bancos de niebla matinales en zonas del prelitoral mediterráneo, Sistema Ibérico y alto Ebro, con calima en el extremo este peninsular y Baleares. Máximas en ascenso en el extremo noroeste peninsular y Pirineos, con descensos en el cuadrante suroeste y pocos cambios en el resto. Mínimas en ascenso en la mitad oriental de la Península y de Canarias, Andalucía occidental y Melilla; pocos cambios en el resto».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas que es probable sean fuertes en regiones de Galicia, área cantábrica, alto Ebro, meseta Norte, Andalucía occidental, fachada oriental peninsular y Sistema Central y aledaños al sur, donde podrán darse acumulados significativos a lo largo del día». Tocará preparar el paraguas para lo que está por llegar.