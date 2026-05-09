Durante la madrugada de este sábado el crucero MV Hondius, afectado por el brote de hantavirus, llegará al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife. Una vez ubicado en la isla el Gobierno de Sánchez ha anunciado que se pondrá en marcha un proceso de evaluación sanitaria, evacuación y repatriación de todos los pasajeros del barco. Sin embargo, aún queda en el aire una pregunta: ¿quién asumirá los costes del dispositivo?

Tras el desembarque únicamente serán hospitalizados los miembros de la embarcación que hayan desarrollado síntomas a lo largo de los últimos días. En este caso, a priori el traslado y el cuidado médico serán sufragados principalmente por los seguros privados contratados por los propios pasajeros, aunque la embarcación también cuenta con su propia póliza de responsabilidad que puede activarse para cubrir contingencias sanitarias.

En cuanto a la repatriación de los pasajeros del crucero con hantavirus, en el caso del retorno de los ciudadanos de la Unión Europea, se ha establecido que la propia Unión asumirá el 75% de los costes, mientras que el 25% restante recaerá sobre el país receptor.

El porcentaje más elevado lo asume directamente la Comisión Europea a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil dado que cuenta con 75 millones de euros de fondos específicos para vuelos de repatriación de ciudadanos comunitarios. El restante lo aportará el Estado miembro que habilite la repatriación, ya sea el país receptor o el de origen del nacional.

Una repatriación medicalizada compleja (como la del Ébola en 2014) podría llegar a costar cerca de 200.000 euros. Operativos similares pero más sencillos podrían encontrarse entre los 50.000 y 150.000 euros dependiendo de la tecnología requerida, las unidades de aislamiento o los cuidados intensivos.

En cualquier caso, un rescate medicalizado únicamente dentro de España puede llegar a costar hasta 30.000 euros por traslado. Para movimientos dentro de Europa, el coste de una ambulancia aérea con trayectos continentales puede alcanzar los 45.000 euros.

En lo que respecta a la logística, los pasajeros serán evacuados en embarcaciones menores hacia autobuses únicamente cuando sus vuelos de repatriación estén completamente listos para partir desde Tenerife.

Aeronaves de rescate y aviones especiales

Los españoles serán trasladados al hospital militar Gómez Ulla en Madrid para cuarentena y observación. El resto de nacionalidades, entre ellas estadounidenses, holandeses, británicos y otros, serán repatriadas en vuelos chárter coordinados por sus respectivos gobiernos.

Países como Estados Unidos ya han confirmado aviones especiales, y la Unión Europea ha dispuesto aeronaves de rescate para aquellos sin vuelo asignado.

Asimismo, en el buque viajan unos 30 tripulantes, que permanecerán a bordo para que, una vez completado el desembarque de pasajeros, estos zarpen rumbo a Países Bajos.