«Cuídense mucho» pide el director de la OMS a los canarios y a la vez les dice que el riesgo del hantavirus «es bajo»

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, ha publicado una carta dirigida directamente a la población de Tenerife con el objetivo de calmar la preocupación generada por la llegada del crucero Hondius, que transporta casos de hantavirus de la cepa de los Andes. En su mensaje, Tedros Adhanom, pide a los tinerfeños: «Cuídense mucho», pese a decir que el riesgo del hantavirus «sigue siendo bajo».

«Por favor, cuídense ustedes y cuídense los unos a los otros. Confíen en los preparativos que se han llevado a cabo. Y sepan que la OMS está con ustedes, y con cada persona en ese barco, en cada paso del camino», asegura con grandilocuencia.

Tedros Adhanom reconoce abiertamente el temor y la inquietud que siente la ciudadanía tinerfeña. Admite que la noticia de un brote a bordo de un barco que se acerca a la isla despierta recuerdos dolorosos del COVID-19 (una epidemia que él mismo minusvaloró en principio) y del trauma vivido en 2020, algo que, según sus palabras, «ninguno de nosotros ha logrado superar del todo».

Sin embargo, subraya con claridad y firmeza que esta situación es muy diferente. Insiste repetidamente en que «el riesgo del hantavirus para la salud pública en Tenerife sigue siendo bajo».

Afirma que esta es la evaluación oficial y técnica de la OMS, y que no se hace a la ligera. Reconoce la gravedad del virus (cepa Andes), lamenta las tres muertes ocurridas a bordo y expresa su pésame a las familias afectadas, pero destaca que en estos momentos no hay pasajeros con síntomas activos.

Tedros Adhanom explica con detalle el protocolo establecido por las autoridades españolas: los pasajeros serán desembarcados en el puerto industrial de Granadilla, alejado de las zonas residenciales y turísticas, utilizando vehículos sellados y custodiados, a través de un corredor completamente acordonado, para ser repatriados directamente a sus países de origen sin contacto con la población local ni sus familias.

Más allá de los aspectos técnicos, Tedros agradece personalmente al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por la decisión de acoger el buque, calificándola como “un acto de solidaridad y deber moral”.

Explica que la elección de Tenerife se realizó conforme al Reglamento Sanitario Internacional y porque la isla cuenta con la capacidad médica e infraestructuras necesarias.

«Quiero que sepan que la solicitud de la OMS a España no fue arbitraria. Se realizó en pleno cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional, el marco jurídicamente vinculante que define los derechos y obligaciones de los países y de la OMS cuando responden a eventos de salud pública de importancia internacional. Según esas normas, debe identificarse el puerto más cercano con capacidad médica suficiente para garantizar la seguridad y la dignidad de quienes están a bordo. Tenerife cumplió ese criterio y España lo honró», dice.

Además, anuncia que viajará personalmente a Tenerife (ya está en España) para observar de primera mano toda la operación, acompañar a los trabajadores sanitarios, al personal portuario y a las autoridades, y rendir homenaje a la respuesta de la isla, que según él demuestra dignidad, solidaridad y compasión.

Finalmente, Tedros Adhanom hace un llamamiento a la unidad, recordando que «los virus no entienden de política ni respetan fronteras» y que “la mejor inmunidad que tenemos es la solidaridad”. Agradece al capitán Jan Dobrogowski, a la tripulación y al pueblo tinerfeño, y pide confianza en los preparativos realizados mientras la OMS acompaña todo el proceso.