Colas en Lidl a partir del lunes 11 de mayo por el set de sillones para jardines y terrazas que está volando de la web

Con la llegada del buen tiempo, las terrazas, patios y pequeños jardines vuelven a convertirse en una de las zonas más utilizadas de la casa. Y eso se nota también en las tiendas, donde cada primavera empiezan a agotarse algunos de los productos de exterior más buscados. Y este año, uno de los que más movimiento está generando en Lidl es un set de sillones plegables que muchos clientes ya estaban esperando desde hace semanas y que incluso ha empezado a desaparecer de la web antes de que llegue, a partir de mañana, a las tiendas físicas.

El producto está arrasando y todo apunta a que volverá a ocurrir lo mismo que en otras campañas de jardín de la cadena alemana con unidades limitadas, mucha demanda y bastantes personas intentando hacerse con ellos desde primera hora. Sobre todo porque Lidl ha apostado esta vez por un modelo de sillones de terraza con aspecto mucho más elegante de lo habitual y pensado tanto para terrazas grandes como para balcones pequeños. Además, no se trata de los típicos sillones básicos de exterior. Este set de la serie Valencia llega con respaldo reclinable, acabado tipo ratán, estructura de aluminio y diseño plegable para ahorrar espacio, algo que suele llamar bastante la atención entre quienes buscan muebles cómodos pero fáciles de guardar cuando termina el verano.

El set de sillones de Lidl que está arrasando antes de llegar a tienda

El producto que está dando que hablar estos días es el nuevo set de sillones plegables de entramado Valencia, que Lidl venderá por 119,99 euros el pack de dos unidades. A simple vista llaman bastante la atención por su acabado de polirratán oscuro y por los reposabrazos de madera, un detalle que les da una apariencia mucho más cuidada que otros modelos habituales de exterior. De hecho, en las imágenes promocionales aparecen montados junto a mesas de jardín y muchos clientes ya los están utilizando como referencia para preparar terrazas y patios de cara al verano.

Uno de los puntos fuertes del set es precisamente que combina diseño y funcionalidad. Los sillones pueden plegarse fácilmente para ocupar menos espacio, algo muy útil en balcones o terrazas pequeñas donde cada metro cuenta. Además, Lidl ha apostado por una estructura de aluminio con recubrimiento en polvo que evita problemas de óxido y permite moverlos sin demasiado esfuerzo. Cada sillón pesa alrededor de 5,3 kilos y soporta una carga máxima aproximada de 110 kilos.

Respaldo reclinable y materiales preparados para exterior

Otro de los detalles que más destacan quienes ya han visto el producto en la web es el respaldo ajustable. Los sillones permiten colocarse en varias posiciones, desde una postura más recta para comer o leer hasta una mucho más inclinada para descansar.

Según la información facilitada por Lidl, el respaldo puede ajustarse en hasta seis posiciones diferentes, algo poco habitual en este tipo de muebles plegables de jardín que suelen tener estructuras mucho más simples.

El asiento y respaldo están fabricados además con un entramado de doble cara con aspecto de ratán, pensado para ofrecer comodidad incluso sin cojines adicionales. Además, el material está diseñado para soportar el uso exterior y resistir tanto la humedad como la exposición continuada al sol. La cadena alemana también destaca que son resistentes a los rayos UV y fáciles de limpiar, algo especialmente importante en muebles que van a permanecer durante meses en terrazas o jardines.

Pensados para terrazas pequeñas y balcones

Parte del éxito que están teniendo estos sillones tiene mucho que ver con el espacio. Cada vez más personas buscan muebles exteriores que no sean enormes ni difíciles de guardar, sobre todo en pisos con balcones reducidos o terrazas urbanas donde no sobra precisamente el sitio. En este caso, cada sillón mide aproximadamente 59 centímetros de ancho, 109 de alto y 67 de fondo. Al ser plegables, pueden guardarse rápidamente cuando no se utilizan o durante los meses de invierno.

También incorporan protectores en las patas para evitar daños en el suelo y un sistema de plegado estable que facilita abrirlos y cerrarlos con seguridad. El diseño encaja bastante bien con otros muebles de exterior de la línea LIVARNO de Lidl, algo que muchos compradores suelen tener en cuenta cuando quieren mantener una estética parecida en terrazas y jardines.

Por qué podrían agotarse rápidamente en tiendas

No es la primera vez que Lidl consigue agotar parte de su colección de jardín en cuestión de días. Cada primavera algunos productos de exterior terminan convirtiéndose en auténticos reclamos, especialmente cuando combinan buen diseño y precios más bajos que los de otras tiendas especializadas. En este caso, el precio de 119,99 euros por el set de dos sillones está siendo uno de los aspectos más comentados entre los clientes que ya han visto el producto online.

Además, el hecho de que lleguen a las tiendas físicas mañana lunes 11 de mayo ha provocado que muchas personas estén esperando para intentar comprarlos directamente en tienda, algo bastante habitual con los productos de bazar y mobiliario de Lidl. Todo apunta a que volverán a verse escenas parecidas a las de otros lanzamientos virales de la cadena alemana, sobre todo ahora que empieza la temporada fuerte de terrazas, patios y comidas al aire libre.