Horario y dónde ver la corrida de toros de David Galván, Román y Gonzalo Caballero en Las Ventas de Madrid

La Feria de San Isidro sigue avanzando en Madrid y este domingo 10 de mayo llega una de esas tardes que muchos aficionados tenían marcadas desde que salieron los carteles oficiales. La plaza de Las Ventas celebrará la tercera corrida del abono con David Galván, Román y Gonzalo Caballero frente a toros de Conde de Mayalde, en un festejo que además podrá seguirse por televisión en directo.

El ambiente alrededor de esta corrida lleva varios días creciendo entre los aficionados. No sólo porque se trate del primer domingo grande de la feria, que normalmente deja una de las mejores entradas del ciclo, sino también porque el cartel reúne a tres toreros con estilos muy distintos y con mucho que jugarse en Madrid. En plazas como Las Ventas eso siempre pesa más de la cuenta. Aquí una tarde importante puede cambiar una temporada entera y una mala actuación también deja huella durante mucho tiempo. Además, la ganadería anunciada tampoco pasa desapercibida. Los toros de Conde de Mayalde suelen exigir mucho a los diestros y rara vez permiten una tarde cómoda. Eso hace que buena parte de la afición espere una corrida intensa, tanto para ver en directo desde la plaza como para seguir por televisión, ya que además este año San Isidro se emite en abierto, pero ¿dónde?

Horario de la corrida de toros en Las Ventas

La corrida de este domingo 10 de mayo como las que ya se han celebrado estos días, comenzará a las 19:00 horas en la Plaza de Toros de Las Ventas, en Madrid. Se lidiarán seis toros de Conde de Mayalde en la tercera cita de abono de la Feria de San Isidro 2026.

Como suele pasar en los domingos de feria, la zona de los alrededores de Las Ventas empezará a llenarse bastante antes del inicio del festejo. Muchos aficionados aprovechan para llegar con tiempo, además siendo el primer domingo de San Isidro siempre tiene un ambiente diferente y este año no parece que vaya a ser una excepción. En los últimos días incluso se ha hablado de una entrada cercana al lleno. El interés generado por los tres nombres del cartel y el momento que atraviesan algunos de ellos ha hecho que esta corrida sea una de las más comentadas del inicio de feria.

Dónde ver la corrida de David Galván, Román y Gonzalo Caballero

Las personas que no puedan asistir a Las Ventas podrán seguir la corrida gratis por televisión. Telemadrid retransmitirá el festejo en directo dentro de su programación especial dedicada a San Isidro ya que emite todas las corridas. Fuera de la Comunidad de Madrid también será posible verla a través de otras plataformas y operadores. La corrida estará disponible en Movistar+ mediante el canal 157 y también en Orange TV. A eso se suman otras cadenas autonómicas como Aragón TV, À Punt y Castilla-La Mancha Media, que emitirán la tarde completa.

Y si deseas verla online la app de Telemadrid, también es la opción para no perderte nada.

Qué se juega cada torero en esta corrida de San Isidro

David Galván llega a esta cita en uno de los momentos más importantes de su trayectoria. El gaditano tomó la alternativa el 28 de febrero de 2012 en Sanlúcar de Barrameda con Ruiz Miguel como padrino y Enrique Ponce como testigo, mientras que confirmó en Las Ventas el 13 de mayo de 2013 con toros de La Palmosilla. Su nombre empezó a sonar con mucha más fuerza tras la Feria de San Isidro 2024, donde consiguió el premio al torero revelación después de cortar una oreja y dejar una actuación muy comentada frente a toros de El Torero. Su concepto clásico y templado conectó bastante con la afición madrileña y muchos ven esta tarde como una oportunidad importante para consolidarse definitivamente entre los nombres fuertes de la temporada.

Román por su parte ya sabe lo que significa triunfar en Madrid y también lo que exige Las Ventas cuando las cosas no salen rodadas. El valenciano tomó la alternativa en Nimes en junio de 2014 junto a El Juli y Sebastián Castella con toros de Garcigrande. Dos años después confirmó en Madrid con Enrique Ponce y Daniel Luque en el cartel. Uno de los momentos más recordados de su carrera llegó el 15 de agosto de 2017, cuando abrió la Puerta Grande de Las Ventas tras cortar una oreja a cada toro de su lote. Desde entonces mantiene una conexión especial con parte de la afición madrileña gracias a su entrega, su valor y su forma de exponerse delante del toro en tardes complicadas.

Y por último, Gonzalo Caballero afronta esta corrida con un componente muy personal al volver a una plaza muy ligada a toda su carrera. Formado en la Escuela de Tauromaquia de Madrid, debutó vestido de luces en 2010 y pronto empezó a destacar en novilladas celebradas en municipios cercanos a la capital. Aquellas actuaciones le llevaron hasta la final de la Escuela de Tauromaquia celebrada en Las Ventas, donde dejó una gran imagen al cortar una oreja a un novillo de Conde de Mayalde y dar una vuelta al ruedo. Ahora volverá a lidiar toros de esa misma ganadería en una tarde importante para reivindicarse ante la afición madrileña después de varios años marcados también por percances graves sufridos precisamente en esta plaza.