Cuándo se entregan los Premios Platino 2026: horario y dónde ver en directo la gala del cine iberoamericano

La gala de la XIII edición de los Premios Platino 2026, después de celebrarse el año pasado en Madrid, tendrá lugar en el Teatro Gran Tlachco en Xcaret en la Riviera Maya el próximo 9 de mayo. Estos galardones del audiovisual iberoamericano van alternando gracias a un acuerdo entre 2024 y 2027 su sede anualmente entre Madrid y la mexicana Quintana Roo. El objetivo de estos Premios Platino es reconocer, promocionar, difundir y acercar la cultura y la cinematografía iberoamericana y, de nuevo, distintas personalidades del sector de países como México, Argentina, Colombia, España y Costa Rica estarán presentes en esta gala. En esta ocasión competirán por los galardones 30 películas y 19 series provenientes de 14 países iberoamericanos entre las que se encuentran Belén, Los Domingos, El agente secreto o Sirat y las series El Eternauta o Anatomía de un instante.

De nuevo esta gala de los Premios Platino 2026 se volverá a retransmitir por RTVE para los espectadores españoles y será presentada por Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo. Para algunos países la gala será retransmitida en streaming por TNT HBO Max, pero tenemos que confirmar que en España se pueda ver por estos canales. La alfombra roja tendrá lugar a partir de las 18:00 horas y la retransmisión de la gala tendrá lugar desde las 21:00 horas. Estos galardones han sido creados gracias a la colaboración entre la EGEDA (Entidad de Gestión de derechos de los productores audiovisuales) y la FIPCA (Federación iberoamericana de productores cinematográficos y audiovisuales) y con el apoyo de las academias e institutos de cine iberoamericanos.

Las producciones premiadas este 2026

Como novedad este año se han creado 12 galardones nuevos, por lo que en total hay 36 categorías de premios. Como la ceremonia los Premios Platino 2026 se podía alargar para una mayor agilidad se entregarán 15 galardones en la gala del 9 de mayo y se entregarán los premios de 21 categorías en la ceremonia de apertura que tendrá lugar el próximo 7 de mayo, los cuales se dieron a conocer el pasado 16 de abril en Miami.

Entre estos galardones que se entregarán el 7 de mayo están los de Álvaro Cervantes y Camila Pláate que han conseguido el Premio a Mejor Interpretación Masculina y Femenina de Reparto por Sorda y Belén, respectivamente. El actor César Troncoso por su interpretación en la serie El Eternauta recibirá el galardón al Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniseries o Teleseries y Andrea Pietra por su papel en la misma serie recibirá el Platino a Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniseries o Teleseries.

En la gala del 9 de mayo se entregarán los premios del resto de categorías, correspondientes a Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción, Mejor Película de Animación, Mejor Película Documental, Mejor Ópera Prima, Mejor Dirección, Mejor Guion, Mejor Interpretación Femenina, Mejor Interpretación Masculina, Mejor Miniserie o Teleserie de Ficción o Documental, Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie, Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie, Mejor Creador en Miniserie o Teleserie y Mejor Serie de Larga Duración.

Además se entregará en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret el Premio de Honor que este 2026 se le va a entregar al actor argentino Guillermo Francella por su sobresaliente trayectoria interpretativa en el audiovisual iberoamericano. El actor cuenta con una trayectoria de más de cuatro décadas y es considerado uno de los intérpretes más populares y reconocibles de Argentina. Entre sus interpretaciones destacan las de De carne somos, La familia Benvenuto, Brigada cola, Un hermano es un hermano, Naranja y media, Trillizos, Poné a Francella, Durmiendo con mi jefe, Casados con hijos o El hombre de tu vida, entre otras muchas.

El actor Guillermo Francella, al que todos conocemos ahora por su papel en la serie El encargado, ha sido reconocido en nueve ocasiones con el premio Martín Fierro como actor de comedia, el máximo galardón de la televisión argentina, a los que se suma el Martín Fierro de Oro de Cine y Series obtenido en 2024.

Las nominadas para este 2026

Como ya hemos comentado, este año competirán por los galardones de los Premios Platino 2026 30 películas y 19 series provenientes de 14 países iberoamericanos. Las películas que cuentan con más nominaciones son Belén de Dolores Fonzi y Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa con once candidaturas y tras estas van El agente secreto de Kleber Mendonça Filho con ocho candidaturas y Sirat, de Oliver Laxe con siete candidaturas.

En cuanto a las series que compiten este año por el galardón, la ficción El Eternauta de Bruno Stagnaro ocupa el primer puesto con 13 nominaciones, mientras que Anatomía de un instante de Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo, Alberto Rodríguez cuenta con 12 nominaciones. Para conocer al resto de los nominados podéis consultar el listado de las candidaturas de la XII Edición del Premio Platino.