Listado completo de nominaciones a los premios Platino 2026

La gala de los XIII Premios Platino Xcaret tendrá lugar el próximo 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en la localidad mexicana de Riviera Maya. Ya se han dado a conocer las películas de las 30 películas y 19 series que componen el plantel de finalistas para la XIII edición de los Premios Platino 2026. La lista de producciones y profesionales finalistas fue dada a conocer este 20 de marzo en un acto de lectura de nominados en las instalaciones de Telemundo Center en Miami, que fue presentado por Carlota Vizmanos. Las películas Belén de Dolores Fonzi (Argentina) y Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa (España) se sitúan a la cabeza de los largometrajes finalistas con 11 nominaciones ambas. Le siguen O agente secreto de Kleber Mendonça Filho (Brasil), con 8 candidaturas, y Sirât de Oliver Laxe (España) con 7 candidaturas.

En cuanto a las series El Eternauta de Bruno Stagnaro (Argentina) está el primer puesto con 13 nominaciones y Anatomía de un instante de Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo y Alberto Rodríguez con 12 nominaciones. Además, el actor Guillermo Francella, al que todos conocemos ahora por la serie El encargado, será homenajeado en esta gala con el Premio Platino de Honor por su sobresaliente trayectoria interpretativa en el audiovisual iberoamericano. Este reconocimiento pone en valor la contribución del actor argentino a la creación de un patrimonio fílmico iberoamericano con una trayectoria de más de cuatro décadas.

Mejor Película Iberoamericana de Ficción

Las películas que compiten este 2026 para obtener este galardón son las siguientes:

Aún es de noche en Caracas de Marité Ugás y Mariana Rondón (Venezuela).

Belén de Dolores Fonzi (Argentina),

Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa (España).

O agente secreto de Kleber Mendonça Filho (Brasil) .

Sirât de Oliver Laxe (España).

Mejor Miniserie o Teleserie de Ficción o Documental

Anatomía de un instante de Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo y Alberto Rodríguez (España).

Chespirito: sin querer queriendo (México).

El Eternauta de Bruno Stagnaro (Argentina).

Las muertas de Luis Estrada (México).

Mejor Serie de Larga Duración

Beleza Fatal de Raphael Montes (Brasil).

La promesa de Josep Cister Rubio (España),

Sueños de libertad de Beatriz Duque y Verónica Viñé (España).

Velvet: el Nuevo Imperio (Estados Unidos).

Mejor Dirección

Alauda Ruiz de Azúa (Los Domingos, España).

Dolores Fonzi (Belén, Argentina).

Kleber Mendonça Filho (O agente secreto, Brasil).

Oliver Laxe (Sirât, España).

Creadores de Miniserie o Teleserie

Bruno Stagnaro (El Eternauta, Argentina).

Mariano Varela y Ariel Winograd (Menem, Argentina).

Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo, Alberto Rodríguez (Anatomía de un instante, España).

Rodrigo Guerrero (Estado de fuga: 1986, Colombia).

Mejor Interpretación Masculina

Alberto San Juan (La Cena, España).

Guillermo Francella (Homo Argentum, Argentina).

Ubeimar Ríos Gómez (Un poeta, Colombia).

Wagner Moura (O agente secreto, Brasil).

Mejor Interpretación Femenina

Blanca Soroa (Los Domingos, España).

Patricia López Arnaiz (Los Domingos, España).

Dolores Fonzi (Belén, Argentina).

Natalia Reyes (Aún es de noche en Caracas, Venezuela).

Mejor Interpretación Femenina de Reparto

Camila Pláate (Belén, Argentina).

Julieta Cardinali (Belén, Argentina).

Dira Paes (Manas, Brasil).

Nagore Aranburu (Los Domingos, España).

Mejor interpretación Masculina de Reparto

Álvaro Cervantes (Sorda, España).

Edgar Ramírez (Aún es de noche en Caracas, Venezuela).

Juan Minujín (Los Domingos, España).

Rodrigo Santoro (O Último Azul, Brasil).

Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie

Álvaro Morte (Anatomía de un instante, España). Javier Cámara (Yakarta, España). Leonardo Sbaraglia (Menem, Argentina). Ricardo Darín (El Eternauta, Argentina).



Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie

Paulina Gaitán (Las muertas, México). Crédito: Premios Platino | Cortesía.

Candela Peña (Furia, España),

Carla Quílez (Yakarta, España).

Griselda Siciliani (Envidiosa, Temporada 2, Argentina),

Paulina Gaitán (Las muertas, México).<

Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie

Andrea Pietra (El Eternauta, Argentina).

Leticia Huijara (Las muertas, México).

Lorena Vega (Envidiosa, Temporada 2, Argentina).

Yalitza Aparicio (Cometierra, México).

Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie

César Troncoso (El Eternauta, Argentina).

David Lorente (Anatomía de un instante, España).

Eduard Fernández (Anatomía de un instante, España).

Juan Lecanda (Chespirito: sin querer queriendo, México)

Mejor Guion

Alauda Ruiz de Azúa (Los Domingos, España).

Kleber Mendonça Filho (O agente secreto, Brasil).

Oliver Laxe y Santiago Fillol (Sirât, España).

Simón Mesa Soto (Un poeta, Colombia).

Mejor Música Original

Alejandro Rivas Cottle y Gonzalo Pardo (El último blues del croata, Bolivia).

Aránzazu Calleja (Maspalomas, España).

Matti Bye y Trío Ramberget (Un poeta, Colombia).

Tomaz Alves Souza y Mateus Alves (O agente secreto, Brasil)

Mejor Música Original en Miniserie o Teleserie

Antônio Pinto y Gabriel Ferreira (Ângela Diniz: Assassinada e Condenada, Brasil).

Federico Jusid (El Eternauta, Argentina).

Julio de la Rosa (Anatomía de un instante, España).

Manuel J. Gordillo (Estado de fuga: 1986, Colombia)

Mejor Película Documental

Apocalipse nos Trópicos (Petra Costa, Brasil).

Bajo las banderas, el sol (Juanjo Pereira, Paraguay/Argentina).

Flores para Antonio (Elena Molina e Isaki Lacuesta, España).

Tardes de soledad (Albert Serra, España).

Mejor Película de Animación

Decorado (Alberto Vázquez, España).

Kayara (César Zelada y Dirk Hampel, Perú).

Olivia & Las Nubes (Tomás Eduardo Pichardo Espaillat, República Dominicana).

Soy Frankelda (Arturo Ambriz y Roy Ambriz; México)

Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción

Homo Argentum (Mariano Cohn y Gastón Duprat, Argentina).

La Cena (Manuel Gómez Pereira, España).

Un cabo suelto (Daniel Hendler, Uruguay).

Un poeta (Simón Mesa Soto, Colombia).

Mejor Ópera Prima

La misteriosa mirada del flamenco (Diego Céspedes, Chile).

Manas (Marianna Brennand Fortes, Brasil).

No nos moverán (Pierre Saint-Martin Castellanos, México).

Sorda (Eva Libertad, España).

PLATINO al Cine y Educación en Valores