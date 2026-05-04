Imanol Arias deja a todos sin palabras y estalla como nunca antes: «Tú me gustas menos»

El 70 cumpleaños de Imanol Arias ha terminado generando una inesperada polémica que ha eclipsado el carácter íntimo que el propio actor pretendía dar a la jornada. Lo que en principio estaba concebido como una cita discreta, centrada en su entorno más cercano, acabó transformándose en un escenario de tensión con los medios que le estaban esperando. No quiso hablar con nadie y usó un tono cortante.

El protagonista de nuestra noticia ha dejado a todos sin palabras. No ha tenido más remedio que estallar para dejar clara cuál es su postura y para que la gente entienda por qué se está portando así.

Tal y como mostraron las imágenes difundidas por el programa El tiempo justo, el ambiente no fue precisamente el deseado por el intérprete desde el primer momento. Su llegada en taxi al lugar de la celebración ya dejó entrever una actitud distante, marcada por un gesto serio que contrastaba con el tono festivo que cabría esperar en una ocasión como esta.

La presencia de cámaras y reporteros en las inmediaciones no pasó desapercibida para Imanol, que evidenció su incomodidad desde el inicio.

Imanol Arias ha estallado

Lejos de relajarse, la situación se complicó a la salida del restaurante donde había compartido la velada. A su regreso al exterior, el actor volvió a encontrarse rodeado de periodistas, lo que provocó una reacción mucho más directa y contundente. Sin ocultar su malestar, Imanol Arias respondió con palabras que reflejaban claramente su irritación ante la insistencia de los presentes.

«Por favor, habladme, ya que estáis así, fastidiándome la vida… Sabéis que no me gusta nada», expresó en un primer momento, visiblemente molesto por la presión mediática. Sin embargo, fue una frase posterior la que terminó acaparando la atención y generando mayor repercusión: «Y tú me gustas menos, además», añadió señalando directamente a uno de los reporteros.

Esta escena refleja un episodio poco habitual en la trayectoria de Arias, quien a lo largo de su carrera se ha caracterizado por mantener una relación relativamente cordial con los medios. No obstante, este incidente pone de manifiesto el desgaste que puede generar la exposición constante, especialmente en momentos que el protagonista desea reservar su esfera personal.

El actor no quiere hablar

El punto culminante de la situación llegó cuando un redactor de Europa Press intentó obtener unas declaraciones más pausadas. En ese instante, el actor, visiblemente cansado, optó por marcar un límite claro y pidió de forma explícita que cesaran las preguntas. «Por favor, déjame, no me pongas el micrófono, que entonces quedo mal», afirmó.

A pesar del tono de sus respuestas, Imanol quiso dejar claro que su estado de ánimo general no estaba marcado por el enfado, sino por el deseo de preservar su intimidad. «Estoy muy contento, muy feliz», concluyó antes de abandonar el lugar, en un intento de cerrar el episodio sin añadir más tensión. De esta forma, quiso dejar claro que lo único que le pasaba era que no quería hablar con la prensa.

El episodio ha reabierto el debate sobre los límites entre la vida pública y la privada de los personajes conocidos, especialmente en fechas de carácter personal como un aniversario. En el caso de Imanol Arias, su reacción pone de relieve la dificultad de conciliar la notoriedad con el derecho a disfrutar de momentos íntimos sin la presión de las cámaras.

Una polémica noticia

Nosotros mismos hemos comprobado que la difusión de esta noticia ha generado distintas interpretaciones en el ámbito mediático, donde algunos consideran que la respuesta del actor fue desproporcionada, mientras que otros la entienden como una reacción comprensible ante una situación que él no había buscado. En cualquier caso, el suceso ha conseguido situar nuevamente a Arias en el foco informativo, aunque por motivos ajenos a su actividad profesional.

Más allá de la polémica puntual, lo ocurrido en su 70 cumpleaños evidencia el delicado equilibrio que deben gestionar las figuras públicas en su relación con los medios. La constante demanda de atención informativa, unida a la inmediatez con la que se difunden las imágenes, puede dar lugar a momentos de fricción como el vivido por el actor.

Lo que debía ser una celebración discreta terminó convertido en un episodio ampliamente comentado, en el que las palabras de Imanol Arias han adquirido un protagonismo inesperado. Un incidente que, sin duda, añade un nuevo capítulo a la compleja relación entre la exposición y la esfera personal de quienes viven bajo el foco constante de la opinión pública.