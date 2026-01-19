Imanol Arias atraviesa uno de los momentos más felices y serenos de su vida personal. A sus 69 años, el actor ha vuelto a apostar por el amor y se ha casado por cuarta vez con Nélida Inés Grajales, una abogada argentina con la que mantiene una relación desde hace poco más de un año. La noticia, que salió a la luz a mediados de enero, sorprendió a muchos, ya que el intérprete siempre ha sido muy discreto con su vida privada. Sin embargo, él mismo confirmó el enlace en una entrevista, asegurando que la boda se celebró «hace pocos días» y en la más estricta intimidad.

Cuatro días después de hacerse pública la noticia, Imanol y Nélida fueron vistos por primera vez juntos en el aeropuerto de Madrid, cargados de maletas y visiblemente felices. Ambos se mostraron sonrientes, cómplices y relajados, dejando claro que atraviesan una etapa de plenitud personal. Este lunes, tras regresar de unos días de desconexión de los que no han trascendido demasiados detalles, la pareja volvió a dejarse ver ante las cámaras. Una vez más, rebosaban complicidad y buen humor, confirmando que su reciente matrimonio atraviesa un momento dulce.

Imanol Arias y Nélida en el aeropuerto en Madrid. (Foto: Gtres)

No obstante, no todo fueron sonrisas. Durante su encuentro con la prensa, Imanol Arias se mostró algo molesto cuando fue preguntado si Nélida era «la mujer definitiva» de su vida. El actor, fiel a su carácter directo, respondió con cierta brusquedad: «¿Me estás hablando en serio o me estás jodiendo…?», dejando claro que no le agradan las preguntas excesivamente personales. Aun así, su actitud no empañó el evidente buen momento que atraviesa junto a su nueva esposa.

La historia de amor de Imanol Arias y Nélida Grajales

La historia de amor entre Imanol Arias y Nélida Grajales no es reciente, aunque sí lo es su relación sentimental. Ambos se conocieron hace años, pero fue en 2023 cuando se reencontraron durante una gira teatral del actor en Argentina con la obra Mejor no decirlo. Según ha contado el propio Imanol, apenas compartieron quince minutos en un festival en Punta del Este, pero poco después volvieron a coincidir en Buenos Aires, donde incluso llegaron a ser vecinos. Ese reencuentro reavivó la chispa y dio paso a una relación que, con el tiempo, se consolidó.

Desde hace más de un año, la pareja vive junta en Madrid, alejados del foco mediático y apostando por una vida tranquila. Nélida Grajales, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional de La Plata, ha desarrollado una sólida carrera profesional tanto en el sector público como en el privado. Entre 2013 y 2021 fue asesora en el Senado argentino y, anteriormente, trabajó en la Cámara de Diputados. Su perfil discreto y alejado de los focos contrasta con la larga trayectoria mediática de su marido, algo que, según quienes los han visto juntos, ambos gestionan con naturalidad y respeto.

Imanol Arias en el aeropuerto en Madrid. (Foto: Gtres)

El propio Imanol ha explicado que esta nueva etapa vital llega en un momento de calma personal. Tras cerrar el capítulo judicial del conocido caso Nummaria -por el que fue condenado a dos años y dos meses de prisión, pena que evitó cumplir tras un acuerdo con la Fiscalía y el pago de una multa-, el actor ha decidido centrarse en su bienestar emocional. «Vamos a cuidarnos y a estar juntos lo que nos queda», confesó en una entrevista, dejando claro que su matrimonio con Nélida es una decisión meditada y serena.

Este cuarto matrimonio supone un nuevo capítulo en la vida sentimental del intérprete. Antes estuvo casado con la actriz Socorro Anadón, con quien compartió tres años de matrimonio, y posteriormente con Pastora Vega, madre de sus dos hijos, Jon y Daniel, con quien mantuvo una relación de 25 años. Más tarde, se casó con Irene Meritxell, de la que se divorció en 2021. Su última relación conocida antes de Nélida fue con la profesora de yoga Nuria Gutiérrez.