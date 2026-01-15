Primeras imágenes de Imanol Arias y Nélida Inés Grajales tras haberse casado

Imanol Arias ha encontrado por cuarta vez el amor. En esta ocasión, ha sido de la mano de Nélida Inés Grajales, una abogada argentina con la que se ha casado hace tan solo unos días en una ceremonia íntima de la que pocos detalles se conocen. Ha sido el propio actor quien ha confirmado la noticia a un digital local del País Vasco y, ahora, han sido las cámaras de Gtres las que han conseguido sus primeras imágenes como marido y mujer.

El matrimonio salía de la casa del actor de Madrid y, posteriormente, se dirigían al aeropuerto de la ciudad, donde se han despedido fundiéndose en un cálido y emotivo abrazo. Y es que cabe destacar que, tal y como se puede leer en su perfil de LinkedIn, trabaja como gestora de recursos humanos en un hotel de Mar del Plata llamado La Petrona Estancia, ubicado en Buenos Aires. Es por ello por lo que, desde que surgió el amor con el actor (y ahora con más motivo de peso tras convertirse en su esposa), es muy probable que viva a caballo entre su país natal y España.

Imanol Arias y Nélida Inés Grajales en Madrid. (Foto: Gtres

Antes de dirigirse al aeropuerto, Imanol ha atendido a los medios de comunicación que seguían sus pasos, los cuales, como no podía ser de otra manera, no han dejado pasar la oportunidad de preguntarle por su reciente boda. «No quiero contar nada más», sentenciaba. Sin embargo, se ha limitado a asegurar que el enlace ya se había producido y que no tenía por qué compartir si lo celebrarán más adelante o no en un evento más grande porque, al no haber vendido nunca su vida privada, tenía derecho a no contar más detalles. Aun así, agradecía el interés y hacía hincapié en que eran muy felices.

Imanol Arias y su inminente papel como abuelo

En otro orden de cosas, en este 2026, además de cambiar de nuevo su estado civil a casado, el actor también recibirá el título de abuelo por primera vez. Su hijo mayor, Jon, de 39 años, se encuentra esperando su primer hijo con la actriz Alba Ribas, a la que conoció en la serie Derecho a soñar. Sin querer pronunciarse en exceso y respetando la privacidad de la pareja, el intérprete se ha limitado a confesar en su último encuentro con la prensa que está muy feliz, pero que prefiere no dar demasiados detalles.

Imanol Arias en Madrid. (Foto: Gtres)

Su plan de compras por Madrid

Cabe destacar que justo unas horas antes de conocerse que Imanol Arias se había vuelto a casar, la revista Semana publicaba en su último número un plan reciente que habían compartido en pareja en la Milla de Oro de Madrid. En el reportaje publicado aparecen disfrutando de una jornada de compras con la que dejaban más que claro que su relación continuaba avanzando por el mejor de los caminos solo por la sonrisa del rostro de ambos. No obstante, nadie se esperaba que hubieran dado el paso de convertirse en marido y mujer. De esta manera, el actor ha conseguido dejar atrás los duros momentos que vivió por su implicación en el caso Nummaria.