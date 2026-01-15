Todo lo que se sabe Nélida Inés Grajales: la abogada y esposa blindada de Imanol Arias

A pesar de que en los últimos años su nombre ha estado envuelto en polémica por su relación con el caso Nummaria, Imanol Arias ha empezado el 2026 de la mejor de las maneras. A sus 69 años, el actor se ha casado con Nélida Inés Grajales, una abogada argentina que le ha devuelto la ilusión en el terreno sentimental. Ha sido el propio intérprete quien ha confirmado la noticia a un digital vasco, donde ha confesado que el enlace tuvo lugar «hace pocos días» en una ceremonia que, como no podía ser de otra manera, ha estado marcada por la intimidad y la discreción.

No obstante, a pesar de que el protagonista de Cuéntame cómo pasó siempre ha intentado tratar su vida privada bajo los hilos más discretos, noticias así generan un gran interés en la crónica social de nuestro país. Tanto es así, que nada más conocerse su último paso por el altar, ha sido inevitable que no se despierte cierto revuelo alrededor de la identidad de la nueva mujer que ha conseguido conquistar el corazón de uno de los actores más emblemáticos de nuestro país.

Imanol Arias. (Foto: Gtres)

Su nombre es Nélida Inés Grajales y es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional de La Plata, ubicada en Buenos Aires. Tal y como se puede ver en su perfil de LinkedIn, terminó sus estudios en 1994 y, aunque se desconoce a qué se dedicó los años posteriores, en diciembre de 2023 ha publicado que comenzó como Asesora en Comisión en el Senado de la Nación Argentina. En 2019 terminó en dicho cargo y en 2021 fue contratada como gestora de recursos humanos en un hotel de Mar del Plata llamado La Petrona Estancia. Se trata de un alojamiento que ofrece desayuno gourmet y un entorno tranquilo, así como unos alrededores muy cercanos a diferentes puntos turísticos de la zona como la Plaza Pueyrredón y el Aeropuerto Astor Piazzolla, entre otros.

Imanol Arias. (Foto: Gtres)

A juzgar por este último puesto que aparece en la red social profesional mencionada, todo parece indicar que su residencia habitual continúa siendo su Argentina natal. No obstante, a juzgar por las últimas imágenes publicadas por Semana, podría decirse que vive a caballo también con España. Y es que dicha publicación ha sacado a la luz que comparte muchos planes con su ya marido en las calles de Madrid. De hecho, en las imágenes, aparece disfrutando de una jornada de compras por la Milla de Oro de la capital mientras lucía un bolso de la firma Carolina Herrera.