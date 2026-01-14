Imanol Arias inicia 2026 con una noticia que combina alegría, intimidad y sorpresa: se ha casado recientemente con la abogada argentina Nélida Inés Grajales, su pareja desde hace algo más de un año. Según ha confirmado el propio intérprete a El Correo Vasco, el enlace se celebró «hace pocos días», en un acto discreto que refleja la forma en que Arias ha decidido manejar su vida privada tras décadas de exposición pública.

La historia de amor entre Arias y Grajales no es reciente, aunque sí ha alcanzado un punto culminante en este 2026. Se conocieron hace muchos años, pero fue a finales de 2024 cuando sus caminos se volvieron a cruzar durante un viaje del actor a Argentina, donde realizaba una gira de su obra Mejor no decirlo. «Escapando de todo el escándalo que tenía en España, hizo una gira allí. La conoció, se enamoraron y ahora ella está en Madrid con él», explicó Luis Pliego, amigo cercano del actor. Desde entonces, la pareja ha consolidado su relación, compartiendo la vida cotidiana en la capital española y disfrutando de la intimidad lejos de los focos.

Imanol Arias en un estreno. (Foto: Gtres)

Nélida Grajales, de formación jurídica, tiene una trayectoria profesional ligada a la política de su país. Comenzó como administrativa en la Cámara de Diputados de Argentina y posteriormente fue asesora en el Senado entre 2013 y 2021. Además, ha trabajado en la gestión de recursos humanos y, actualmente, se dedica a proyectos relacionados con la genética de la raza bovina Angus, un detalle que Arias ha comentado con humor y cariño al hablar de su vida compartida. «Estaremos en Bilbao y San Sebastián recorriendo restaurantes y comparando la chuleta nuestra con la carne argentina», bromeó el actor.

Este matrimonio llega en un momento especialmente dulce para Arias, que a sus 69 años ha logrado equilibrar vida profesional y personal. Tras años de intensa exposición mediática y complicaciones judiciales, Arias ha conseguido estabilizarse. Hace aproximadamente un año alcanzó un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción en el marco del conocido caso Nummaria, lo que le permitió evitar la prisión a cambio del pago de una multa, cerrando así un capítulo difícil de su vida.

Imanol Arias junto a una amiga del actor en Madrid. (Foto: Gtres)

La boda de Imanol Arias no solo celebra su amor con Nélida, sino que también coincide con otro acontecimiento familiar relevante: se convertirá en abuelo por primera vez. Su hijo Jon, fruto de su matrimonio con la actriz Pastora Vega, espera su primer hijo junto a Alba Ribas. «Seré un abuelo como el padre que soy», declaró el actor, demostrando que esta etapa de su vida está marcada por la felicidad y la continuidad familiar.

Con este enlace, Nélida Grajales se convierte en la cuarta esposa de Arias. Anteriormente estuvo casado con Socorro Anadón, Pastora Vega e Irene Meritxell, relaciones de las que nacieron dos de sus hijos, entre ellos Jon. Sin embargo, Arias asegura que esta unión es distinta, basada en la complicidad y en el deseo de cuidarse mutuamente en los años que les quedan: «Nos encontramos un día nada más, quince minutos, en un festival de Punta del Este, y luego nos volvimos a ver en Buenos Aires porque éramos vecinos. Al final, hemos decidido que vamos a cuidarnos y a estar juntos lo que nos queda», confesó.