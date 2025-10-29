Última semana del mes de octubre y las portadas de las revistas vienen cargadas de temas relacionados con las historias de amor. La segunda parte del reportaje de la boda de Stella Banderas ocupa la primera plana de la revista ¡Hola!, con una preciosa fotografía de la novia durante el baile con su padre, Antonio Banderas y un extenso despliegue con todos los detalles y las mejores imágenes de la fiesta posterior al enlace: el baile, la tarta, el segundo vestido y más anécdotas. La misma publicación lleva a sus páginas a Tana Rivera y a Lourdes Montes, en un reportajes que aúna el legado de amor, familia y belleza.

Portada de la revista ¡Hola!.

La princesa Leonor es otra de las protagonistas de las principales cabeceras. A punto de cumplir 20 años, la heredera reapareció hace unos días en la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias en Oviedo. Una de las citas más especiales de su agenda, en la que estuvo acompañada por sus padres, los Reyes don Felipe y doña Letizia, así como por su hermana. Precisamente a la infanta Sofía la tuvo muy presente en su discurso, cuando recordó unas palabras de Serena Williams sobre su hermana Venus.

Portada de la revista Semana.

La revista Semana recoge en su portada esta anécdota de la ceremonia junto a una preciosa imagen de las dos hijas de los Reyes. Por su parte, ¡Hola! habla del comienzo de una nueva etapa en la vida institucional de Leonor, después de que el Rey Felipe confirmara que iba a cederle todo el protagonismo en los actos de Oviedo a partir del próximo año. Tanto Diez Minutos como Lecturas también centran parte de la atención en la princesa. La primera destaca la complicidad entre ella y su padre, mientras que la segunda recalca que la heredera desató la emoción en Oviedo con su valiente mensaje y sus palabras hacia su familia.

Portada de la revista Lecturas.

Lecturas lleva a su portada nuevos detalles sobre el romance de Eva González. La revista publica un reportaje exclusivo en el que se ve a la presentadora besando a su pareja, Nacho. Diez Minutos ofrece un perfil completo sobre él, al que define como apasionado, aventurero y leal. Nacho estudió para ser profesor, pero después hizo un máster en Hostelería, sector al que se dedica con éxito en la actualidad.

Portada de la revista Diez Minutos.

La misma revista sorprende en su portada con un inesperado romance. A sus 68 años y tras una etapa complicada marcada por el caso Nummaria, Imanol Airas está de nuevo enamorado. La que le ha devuelto la ilusión es una abogada argentina llamada Nelida Inés, a la que conoció el pasado año. Según apunta Lecturas, el círculo de amigos del actor se refiere a ella como Nelita.

Después de que Isabel Preysler revelara detalles desconocidos hasta ahora sobre su cirugía de nariz, Lecturas ha podido hablar con el médico responsable de la intervención. «Le dije que no se la retocara más», ha asegurado el facultativo en la portada de la revista.