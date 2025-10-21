Sharon Stone ha reaccionado a la boda de Stella del Carmen y Alex Gruszynski. La estrella de Hollywood ha reaparecido en redes sociales para opinar sobre el enlace matrimonial de la hija de Antonio Banderas, que tuvo lugar el pasado sábado 18 de octubre en la bodega vallisoletana Abadía Retuerta. Un evento al que acudieron un total de 200 personas entre las familias de los novios, amigos y rostros conocidos -como las hijas de Barack Obama-. A lo largo de estos días, y aunque previsiblemente el próximo miércoles los kioskos tengan la portada de la exclusiva del sí, quiero, ya han transcendido algunos detalles del paso por el altar de la hermana de Dakota Johnson, como sus dos vestidos o el interior de la ceremonia.

Es por ello que el actor malagueño ha querido adelantarse y ha compartido en sus redes sociales algunas imágenes de su unigénita. Además, y aunque brindó con la prensa que cubrió el evento a las puertas de convite, también ha aprovechado la ocasión para contar detalles de este gran día.

El significativo mensaje de Sharon Stone

Tal y como estaba previsto, algunas estrellas de Hollywood -debido a la fama de Banderas y de Melanie Griffith, la madre de la novia-, volaron de Los Ángeles a Valladolid para la gran boda de Stella del Carmen, que ya está rumbo a su luna de miel.

Aunque de momento solo han trascendido el nombre de algunos invitados internacionales, algunos rostros conocidos ya han comentado el enlace matrimonial de la unigénita del protagonista de La máscara del Zorro. Entre ellas, la popular actriz Sharon Stone, que es íntima amiga del intérprete andaluz. La celebrity ha comentado unos emojis con corazones en los ojos al texto que ha escrito la pareja de Nicole Kimpel en su perfil social. «La boda de mi hija Stella se ha convertido en un reencuentro familiar entrañable, emocionante, divertido y lleno de alegría. Gracias a toda la gente que ha hecho que esto sea posible», ha contado el padrino de la boda.

Sin lugar a dudas, Banderas no puede ocultar la felicidad que siente por el gran paso que ha dado su unigénita. Tal fue su emoción el día del sí, quiero de su hija que no dudó en brindar con la prensa presente con copas de champán. «Yo he venido aquí anteriormente, me gustó mucho, y cuando me dijo que se iba a casar, repasando álbumes, vio la foto, estaba en su cabeza celebrarlo en un espacio como este. Ha sido el espacio lo que nos ha traído hasta aquí, y que contaba con la facilidad para traer a 200 personas y alojarlas. Estamos muy contentos, muy agradecidos», dijo el intérprete ante los medios, que mencionó también a «la gente de Castilla y de Valladolid» por lo «bien que se habían portado» y por su calurosa acogida.