Cuando la princesa Leonor alcanzó la mayoría de edad se organizaron varios actos oficiales con motivo del 18 cumpleaños de la heredera. La princesa, acompañada de sus padres y de su hermana, juró la Constitución ante las Cortes, recibió el Collar de la Orden de Carlos III y después pudo disfrutar de una fiesta más privada y familiar en el Palacio de El Pardo. A pocos días de que Leonor cumpla 20 años, en principio la Casa del Rey no ha anunciado actos especiales para esta jornada, pero sí que tenemos algunos detalles de los planes de los Reyes don Felipe y doña Letizia.

Tal como confirmaron desde Zarzuela la pasada semana, la Reina no tiene compromisos programados para la jornada en la que su hija mayor cumple 20 años. Doña Letizia cierra su agenda el día 30 con una reunión de la Comisión Delegada de la Fundación Princesa de Gerona en el Palacio de la Zarzuela. Esto no significa que no tenga otras citas, sino que no hay ninguna que tenga cobertura por parte de los medios. De esta manera, doña Letizia tiene aparentemente despejada su agenda el día del cumpleaños de Leonor, el 31 de octubre.

El Rey Felipe, la Reina Letizia, la infanta Sofía y la princesa Leonor en Valdesoto. (Foto: Gtres)

La princesa se encuentra en estos momentos centrada en la última etapa de su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia) y la pasada semana tuvo que hacer un breve parón para participar en las actividades con motivo de la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias. Una cita en la que pudo reencontrarse con su hermana, a la que no veía desde el 12 de octubre, cuando la Familia Real al completo participó en los actos con motivo del Día de la Hispanidad. Sofía está estudiando en el Forward College de Lisboa y esto le permite viajar con cierta regularidad a nuestro país por la escasa distancia geográfica.

Aunque no se conocen los planes exactos de la Reina para el día del cumpleaños de la princesa Leonor, el hecho de que tenga la agenda despejada hace pensar que podría aprovechar para reunirse con ella, sobre todo, si se tiene en cuenta que el día 1 es festivo y que el 2 es domingo. Esto podría permitir a doña Letizia reunirse con sus dos hijas incluso y celebrar en privado el cumpleaños de la heredera.

El Rey Felipe y la Reina Letizia en el Hotel de La Reconquista de Oviedo. (Foto: Gtres)

La situación del Rey Felipe

Más complicado lo va a tener este año el Rey Felipe para poder celebrar con Leonor su cumpleaños. El monarca comparte agenda el 30 por la mañana con doña Letizia en el Palacio de la Zarzuela y luego por la tarde tiene otro compromiso en la capital. Además, el mismo día 31, don Felipe tiene que asistir a media mañana en Madrid al primer Congreso Futuro Iberoamericano y el sábado por la tarde estará en Egipto para la inauguración del Gran Museo Egipcio en Giza. Una visita exprés al país de las pirámides que se va a producir pocas semanas después del viaje de Estado de Sus Majestades a Egipto, aunque esta vez solamente está prevista la presencia del Rey Felipe.