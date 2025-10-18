La vida sentimental de Eva González: del discreto Antonio Roldán al famoso Arturo Valls

La vida sentimental de Eva González siempre ha generado mucho interés, sobre todo desde que se separó del torero Cayetano Rivera, padre de su único hijo. La modelo lleva décadas trabajando en el mundo del espectáculo y se ha convertido en una estrella de la crónicas social, pero no se siente cómoda hablando de su vida privada, por eso hay tantas preguntas sin respuesta.

Después de romper con Cayetano Rivera, la protagonista de nuestra noticia aseguró que no tenía ganas de tener pareja. Quería estar un tiempo soltera y disfrutar de su nueva etapa, pero parece que el amor ha vuelto a llamar a su puerta. De esta forma, una conocida revista ha publicado unas imágenes de Eva junto a un joven en Sevilla. Tal y como se puede apreciar en este material, disfrutaron de una tarde muy agradable y se despidieron con un beso. De momento, González no ha hecho comentarios al respecto, así que nosotros hemos aprovechado para echar la vista atrás y recordar cómo ha sido su trayectoria sentimental

Antonio Roldán

Eva González saltó a la fama en 2003 gracias a su éxito encima de las pasarelas. En aquella época mantenía una relación con Antonio Roldán, un chico discreto que estaba preparándose las oposiciones para la Policía. Según informó la prensa de la época, la relación era estable y ambos tenían planes de futuro. No obstante, el destino les acabó separando y no tuvieron más remedio que emprender rumbos distintos. Eso sí, el noviazgo terminó en buenos términos y Roldán nunca se ha aprovechado de la fama de su ex para ganar dinero o peso mediático.

Arturo Valls

Eva González con Arturo Valls durante su relación. (Foto: Gtres)

El siguiente nombre que tenemos que dar es el de Arturo Valls. La presentadora y el actor empezaron a salir en 2004 y rompieron un año después. Se conocieron cuando Arturo trabajaba de reportero de Caiga quien caiga. El programa le envió a cubrir una noticia y tuvo oportunidad de entrevistar a Eva, quien estaba en uno de los mejores momentos de su carrera. Los dos sintieron un flechazo que no pudieron esquivar y comenzaron una breve historia de amor.

Ni Arturo Valls ni Eva González se han caracterizado nunca por hablar de ciertas cosas, sí que ninguno de ellos dio demasiadas explicaciones después de la ruptura. Sin embargo, el tiempo confirmó que acabaron en buenos términos porque supieron dejar atrás sus diferencias para iniciar una bonita amistad.

Iker Casillas

Eva González e Iker Casillas durante su relación. (Foto: Gtres)

Eva González rompió con Arturo Valls en 2005 y ese mismo año empezó a salir con Iker Casillas. Como no podía ser de otra forma, se convirtieron en la pareja más famosa del momento y el público puso mucho interés por conocer su día a día. Al principio intentaron esconderse, pero con el paso de los meses decidieron abrazar la normalidad y mostraron su amor por las calles de Madrid. La historia parecía ir en serio e incluso algunos medios llegaron a especular con una posible boda. No obstante, en 2008 rompieron y nunca se llegaron a dar una segunda oportunidad, a pesar de que los espectadores tenían muchas ganas.

Cayetano Rivera

Eva González y Cayetano Rivera en un photocall. (Foto: Gtres)

Sin lugar a dudas, el gran amor de Eva González ha sido Cayetano Rivera. Su relación empezó en 2009 y desde el primer momento se mostraron unidos, seguros de sus sentimientos y felices. Eran un icono dentro de la crónica social y además contaban con el respeto y el cariño de la audiencia. Se casaron en 2015 y fue la boda del año, el evento más importante de la temporada. No obstante, este amor tenía fecha de caducidad y en 2022 se separaron.