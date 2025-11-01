Imanos Arias: su vida personal, todas sus parejas, edad y sus problemas con Hacienda

Imanol Arias vive una etapa de renovación personal y profesional tras años de turbulencias. A sus 69 años, el veterano actor leonés ha encontrado un equilibrio entre la serenidad de su presente y las lecciones de un pasado que no siempre fue sencillo. Tal y como hemos informado en OKDIARIO, este verano la Audiencia Nacional dictó sentencia por el mediático caso Nummaria, una investigación que durante ocho años puso bajo la lupa a varias celebridades acusadas de evasión fiscal.

El asesor Fernando Peña fue condenado a 80 años de prisión, mientras que Arias recibió una pena de dos años y dos meses después de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado. Gracias a este pacto, el intérprete evitó la cárcel a cambio de una importante multa económica, poniendo fin a uno de los capítulos más difíciles de su vida. Desde entonces, se muestra centrado en su trabajo teatral y en una nueva relación sentimental que, según parece, le ha devuelto la ilusión.

La nueva novia de Imanol Arias

Tal y como hemos comprobado, Imanol protagoniza junto a María Barranco una obra en el Teatro Bellas Artes de Madrid, una historia sobre los silencios dentro del matrimonio que, en cierta forma, refleja su propio proceso de introspección. El actor ha confesado que en esta etapa siente la necesidad de expresarse con autenticidad, de liberar todo lo que durante años prefirió callar.

En paralelo, su vida personal vuelve a ser noticia gracias a su relación con una abogada argentina, a quien conoció en un momento de gran vulnerabilidad. Según ha revelado la revista Lecturas, el intérprete inició este romance cuando viajaba por Argentina, justo mientras negociaba su acuerdo judicial con la Fiscalía. «Escapando de todo el escándalo que tenía en España, hizo una gira en Argentina. Allí la conoció, se enamoraron y ahora ella está en Madrid con él», explicó Luis Pliego, director de la publicación. Juntos han sido fotografiados paseando por las calles de la capital, una imagen de tranquilidad y complicidad que contrasta con el torbellino mediático de los últimos años.

Imanol Arias y su trayectoria sentimental

Este nuevo amor llega después de una vida sentimental intensa y llena de etapas bien definidas. Imanol Arias ha sido tres veces esposo y cada relación ha marcado un capítulo distinto de su biografía. Su primer matrimonio fue con Socorro Anadón, con quien compartió tres años de unión antes de divorciarse. Poco después se casó con la actriz Pastora Vega, madre de sus dos hijos, con quien mantuvo una larga relación. Tras su separación, el intérprete inició una nueva vida junto a la diseñadora sevillana Irene Meritxell. Estuvieron juntos siete años antes de casarse, pero la relación terminó en 2021.

Desde entonces, el actor había preferido mantenerse soltero, concentrado en su trabajo y en su familia, hasta que la abogada argentina apareció en su vida. Para él, este nuevo comienzo supone una reconciliación con el amor, una oportunidad para construir desde la calma y el aprendizaje que solo el tiempo puede otorgar.

Actor de teatro y de televisión

En lo profesional, Arias ha encontrado en el teatro un refugio y un punto de equilibrio. Alejado del ritmo agotador de la televisión, disfruta de la preparación que exige cada función y de la conexión directa con el público. Él mismo asegura que su rutina diaria es una disciplina que combina cuerpo y mente: comienza la jornada con paseos y ejercicios, repasa los textos y busca mantener la concentración activa sin mecanizar su trabajo. «La disciplina del actor es como la del deportista, aunque luego cada función resulte diferente», suele decir con la serenidad que da la experiencia. Esa filosofía le permite adaptarse a cada público, a cada emoción que percibe desde el escenario, transformando cada representación en un acto único.

El teatro también le ha permitido conectar con la esencia de su oficio. Después de décadas en televisión, Imanol confiesa que el directo le proporciona una energía especial. En el escenario no hay margen de error ni posibilidad de repetir, sólo la verdad del instante. Esa vulnerabilidad, lejos de asustarlo, le impulsa. Agradece lo que la televisión le ha dado en términos de reconocimiento, pero afirma que el teatro le ofrece algo más profundo: la sensación de estar vivo. Con cada función, el pulso del público cambia y, con él, el del actor, generando una simbiosis que lo mantiene en constante evolución artística.

Tras más de cuatro décadas de carrera, Imanol Arias conserva la curiosidad y los nervios de los comienzos. A pesar de los altibajos personales y los escándalos judiciales, sigue demostrando una mucha vitalidad. Reconoce que aún siente mariposas antes de salir a escena, pero que esa adrenalina es precisamente lo que le recuerda por qué eligió ser actor. «Cuando el telón se levanta, todo lo demás desaparece», ha comentado en alguna ocasión. Su presente, marcado por la estabilidad emocional, muestra a un intérprete que ha sabido reinventarse sin renegar de su pasado.

Tras superar su deuda con la justicia y recuperar la serenidad, el protagonista de nuestra noticia encara esta nueva etapa con la determinación de quien ha aprendido que, incluso después de las crisis más profundas, siempre hay margen para volver a empezar. Él lo tiene claro, por eso dice: «Empecé haciendo de payaso… y quién sabe si no acabaré haciendo lo mismo».