La inesperada pareja de Imanol Arias sale a la luz tras años de discreción

Mientras muchos recordaban a Imanol Arias por su emblemático personaje en Cuéntame cómo pasó o por los altibajos de su vida judicial, el actor ha sorprendido con una noticia mucho más personal: está enamorado. La protagonista de esta nueva etapa es Nelida Inés, una abogada argentina especializada en Derechos Humanos, con quien Arias ha comenzado un romance en el último año. La relación, discreta pero sólida, ha salido a la luz gracias a las declaraciones de Luis Pliego en El tiempo justo, quien la ha descrito como «una historia de amor preciosa» y un refugio emocional para el actor tras años complicados.

Nelida, conocida entre amigos como Nelita, comparte con Arias valores y preocupaciones similares. Ambos están comprometidos con causas sociales y muestran una sensibilidad que ha creado un vínculo muy cercano. Pliego también ha señalado que la abogada vive en Madrid y que su relación ha surgido en un momento en que Imanol necesitaba estabilidad y compañía tras los conflictos judiciales. Según el director de la revista Lecturas, esta historia amorosa representa para el actor un «renacer» después de atravesar una etapa oscura y mediática.

Imanol Arias durante una obra de teatro. (Foto: Gtres)

Y es que no ha sido un año fácil para Imanol Arias. En junio, tras ocho largos años de investigación, logró cerrar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción por el caso Nummaria, en el que se le investigaba por la supuesta evasión de 2,8 millones de euros a través de su IRPF. La petición de cárcel inicial, que ascendía a 27 años, se redujo a 26 meses gracias a un pacto que también contó con la aprobación de la Abogacía del Estado. Así, Arias evitó la prisión a cambio del pago de una cuantiosa multa. Sobre esta resolución, el actor comentó a los medios que estaba tranquilo y que su objetivo había sido siempre asumir responsabilidades y enfrentarse a los cargos de manera clara.

En medio de este proceso judicial, que lo mantuvo bajo la presión de los titulares y la atención pública, Arias encontró en Nelida un apoyo emocional decisivo. La pareja comenzó a acercarse cuando el actor lidiaba con Hacienda y, desde entonces, han mantenido su relación alejada del foco mediático, priorizando la privacidad y la intimidad. Para Arias, esta nueva etapa amorosa representa un alivio y un soplo de frescura en su vida, algo que combina con la resolución de un conflicto judicial que le ha acompañado durante casi una década.

Imanol Arias e Irene Meritxell por las calles de Sevilla. (Foto: Gtres)

El actor, conocido por su discreción y su carácter reservado, también tiene un pasado sentimental marcado por relaciones largas y significativas. Estuvo más de 25 años junto a Pastora Vega, con quien tuvo a sus hijos Jon y Daniel, y pese a que nunca llegaron a casarse formalmente, mantienen una relación cordial y cooperativa por el bienestar de su familia. Antes de ella, Arias estuvo casado con Socorro Anandón, y después vivió un romance con la fotógrafa Irene Meritxell, con quien tuvo una relación intensa y complicada que llamó la atención de los medios durante varios años.