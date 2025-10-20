Imanol Arias se desentiende del giro judicial contra Ana Duato y su marido: "Ellos sabrán"

Imanol Arias ha respondido con cierta tranquilidad e incluso indiferencia al nuevo varapalo judicial que se ha llevado su compañera y amiga Ana Duato. El actor y protagonista de Cuéntame cómo pasó era condenado a dos años y dos meses de cárcel por delito fiscal dentro del ya conocido como caso «Nummaria», mientras que Duato y su marido quedaba absueltos. Sin embargo, un nuevo giro dentro de la investigación podría cambiarlo todo.

Este mismo julio, La Audiencia Nacional decidía que «la acusada no conocía que estaba incumpliendo su deber de contribuir conforme a lo dispuesto por el ordenamiento tributario». Sin embargo, ahora resaltan que esa «imagen de ingenuidad» que pretendieron mostrar, no resultaría del todo compatible con con los hechos probados por la justicia.

Imanol Arias. (Foto: Gtres)

De ahí, que la Abogacía del Estado haya solicitado la anulación de la sentencia que exoneraba tanto a Ana como a su marido, el también productor Miguel Ángel Bernardeau, por nada menos que siete delitos contra la Hacienda Pública. Un gran jarro de agua fría para la actriz, ante lo que Imanol Arias ha procurado mantenerse al margen, según ha explicado durante una reciente aparición pública.

«Yo estoy cumpliendo condena y cuando uno cumple condena no debe meterse con la justicia ni nada», ha señalado ante los reporteros. Del mismo modo, Arias asegura que se encuentra tranquilo, por lo que no quiere hablar sobre un tema tan delicado. «No es un tema que me agrade mucho ¿sabes? No, no, no, no y más con lo que está saliendo del ministro que era ministro de Hacienda en ese momento», ha subrayado al respecto. «No sé qué decirte, no he leído nada de la sentencia», ha concluido respecto a este nuevo giro judicial que afecta de lleno a Duato. «Se agradece pero no tengo nada que decir».

Imanol Arias llega a los juzgados. (Foto: Gtres)

La Abogacía exigiría que se revoque esa absolución de la actriz y su marido, y se tenga en cuenta su posible implicación en el fraude fiscal. Es más, habrían hincapié en el hecho de que Ana figuraba como socia y administradora de entidades: «Estuvo informada y participó en la constitución de una de ellas». Además, destacan que ella «suscribió, en su propio nombre y personalmente, un contrato de cesión de derechos de imagen, entre otros aspectos».

Ana Duato e Imanol Arias. (Foto: Gtres)

De ese modo, el caso Nummaria vuelve a estar de máxima actualidad, salpicando también a la figura de Miguel Ángel Bernardeau, quien pese a la omisión de su papel dentro del proceso, sí que fue mencionado como principal interlocutor y canal directo de comunicación entre su mujer y el asesor fiscal y contable Fernando Peña, –principal responsable del delito y condenado a 80 años de cárcel–.

Por su parte, Ana ha explicado que afronta este nuevo varapalo judicial «con paciencia, otra vez, son muchos años ya». Y es que ella considera que «el abogado del Estado está en su derecho de hacer un recurso». «Esto es un proceso largo y cada parte tiene sus momentos que son, desgraciadamente, muy largos, hace ya diez años de este proceso… por el camino se quedan muchas cosas», se ha lamentado.