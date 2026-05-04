Eugenia de York anuncia su tercer embarazo en plena tormenta familiar

La Casa Real británica ha iniciado la semana con una noticia que contrasta de forma notable con los meses de controversia que han rodeado a una de sus ramas más mediáticas. La princesa Eugenia de York y su esposo, Jack Brooksbank, han anunciado que esperan su tercer hijo en común, una noticia que ha sido recibida con entusiasmo tanto dentro como fuera del entorno de la monarquía. El anuncio se ha hecho a través de los canales oficiales de Buckingham Palace, acompañado de una entrañable imagen familiar. En ella aparecen los dos hijos de la pareja, August y Ernest, sosteniendo una ecografía que confirma la llegada de un nuevo miembro a la familia. El nacimiento está previsto para este verano, lo que indica que el embarazo se encuentra en una fase avanzada y que la pareja ha optado por mantenerlo en la más estricta intimidad durante los primeros meses.

Según el comunicado difundido, Carlos III ya ha sido informado de la noticia y se encuentra «encantado» ante la inminente ampliación de la familia. Este detalle no es menor, ya que subraya el respaldo institucional hacia Eugenia en un momento en el que su apellido ha estado vinculado a situaciones delicadas. Y es que este anuncio llega en un contexto especialmente complejo para la familia York. En los últimos tiempos, la figura de Andrés de York, padre de Eugenia, ha estado en el centro de la polémica debido a su relación con el caso Epstein, un asunto que ha tenido repercusiones a nivel internacional. Asimismo, Sarah Ferguson, madre de la princesa, también ha optado por mantenerse alejada del foco mediático, reduciendo notablemente su actividad pública y en redes sociales.

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En medio de este escenario, tanto Eugenia como su hermana Beatriz han decidido adoptar un perfil bajo, alejándose de actos institucionales y evitando pronunciamientos públicos que pudieran avivar la polémica. Por ello, la noticia del embarazo no solo representa una alegría personal, sino también un respiro en términos de imagen pública.

La historia de amor de Eugenia de York y Jack Brooksbank

La historia de amor entre Eugenia de York y Jack Brooksbank se remonta a 2010, cuando se conocieron en Suiza. Tras varios años de relación, incluyendo una etapa a distancia, la pareja contrajo matrimonio en 2018 en una ceremonia celebrada en el castillo de Windsor. Desde entonces, han construido una familia que ha sido percibida como cercana y moderna dentro del contexto de la realeza británica. El nacimiento de su primer hijo, August, en febrero de 2021, marcó un punto de inflexión en sus vidas, seguido por la llegada de Ernest en mayo de 2023. Ahora, con la llegada de un tercer bebé, el matrimonio se prepara para convertirse en familia numerosa, consolidando así una etapa de estabilidad y crecimiento personal.

El anuncio del embarazo coincide además con un momento significativo para la pareja, ya que recientemente Brooksbank celebró su 40 cumpleaños. Eugenia reapareció en redes sociales tras semanas de ausencia para felicitarle públicamente, compartiendo imágenes personales que reflejan la complicidad y solidez de su relación. Poco después, utilizó el mismo canal para confirmar la noticia del embarazo con un breve pero emotivo mensaje que ha generado una oleada de felicitaciones.

Por el momento, no se ha revelado el sexo del bebé, un detalle que añade expectación a la noticia. Sin embargo, lo que sí queda claro es que la familia atraviesa un momento de ilusión que contrasta con las dificultades recientes.