Descubren a Sarah Ferguson en un chalet austriaco de 2.000 euros la noche tras huir por el caso Epstein

Han sido más de 200 días los que Sarah Ferguson ha tardado en aparecer delante de una cámara. La exmujer del príncipe Andrés desapareció de la escena tras la publicación de sus supuestos vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein, después de la desclasificación de los documentos sobre el caso por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Su misión era desaparecer de los medios de comunicación y urdir sus focos, pero ha sido encontrada en un enclave bastante exclusivo en Austria.

La ex duquesa de York ha permanecido con perfil bajo durante medio año, para evitar que su nombre siguiera estando en conversaciones relacionadas con el caso y por si el tema se llegaba a olvidar. Evidentemente, no ha sido así. Después de conocerse su supuesta implicación en uno de los casos que más controversia ha causado a nivel internacional, esta vio cómo su círculo cercano se veía afectado y decidieron alejarse de Ferguson. Tras conocerse que tanto ella como su exmarido habían seguido teniendo relación con el acusado más allá de lo que había admitido, Carlos III tomó la decisión de retirar a ambos todos sus privilegios reales y expulsar al hijo de Isabel II de su mansión en Windsor.

Según una exclusiva que ha publicado el periódico The Sun, Sarah Ferguson ha sido descubierta en un chalet de lujo en una estación de esquí alpina que cuesta unos 2.300 euros la noche. En las instantáneas que han conseguido, se la ve desmejorada, con unas gafas de sol y una gorra, con la clara intención de ocultar su rostro. Según las declaraciones anónimas que han recogido en el diario británico: «Fergie ha mantenido un perfil increíblemente bajo mientras estaba en lo alto de los Alpes. No se la ha visto en mucho tiempo y está claro que ha querido que siga siendo así. La ropa que eligió cuando salió fue cuidadosamente seleccionada, ya que evita a toda costa ser reconocida. La zona es preciosa y suele ser muy tranquila, por lo que es el lugar perfecto para que una figura pública como ella pase desapercibida», afirma.

Desde que se conoció su relación con el delincuente sexual, ha dejado de ser la madrina de varias organizaciones benéficas, entre ellas Julia’s House, un centro de cuidados paliativos para niños en Corfe Mullen, The Natasha Allergy Research Foundation, Prevent Breast Cancer, Children’s Literacy Charity y la British Heart Foundation, además de que tuvo que cerrar las puertas de su propia organización benéfica.

La caída de los York se viene dando desde hace bastante tiempo, pero uno de los golpes más duros vino en septiembre de 2025, cuando vieron la luz unos correos enviados por Sarah Ferguson al pedófilo Jeffrey Epstein, donde lo llamaban «amigo supremo». Esa correspondencia data de 2011, cuando comenzó a distanciarse del convicto y, a su vez, fue cuestionada por aceptar 15.000 libras de este, en uno de los baches económicos de la ex duquesa. Poco después y como estrategia para comenzar a lavar su imagen, confesó en un medio británico que aceptar ese dinero «fue un error garrafal».

Parece que, aunque la ex mujer del príncipe Andrés huye de los focos de manera constante, bajo rumores de crisis económica, no ha dudado en alquilar un chalet de lujo en medio de los montes austriacos. Otro golpe que no ayuda nada a restablecer su credibilidad.