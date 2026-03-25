El marido de Eugenia de York, tajante con Sarah Ferguson: rechaza que viva con ellos

Sarah Ferguson está más sola que nunca. Aunque la ex duquesa de York no se encuentra en la misma situación crítica que Andrés Mountbatten-Windsor, Fergie carece de fuentes de ingresos y está buscando un lugar en el que instalarse. La que fuera cuñada del rey Carlos III vivía con su ex marido en el Royal Lodge, a pesar de que no era ya miembro de la familia real ni tenía un papel oficial. Sin embargo, con el traslado de Andrés a Wood Farm -se espera que pronto se instale en Marsh Farm, en cuanto termine la reforma de la casa-, Sarah Ferguson se ha quedado sin un lugar en el que vivir.

Una situación complicada a la que se suma que todas las organizaciones con las que colaboraba le han dado la espalda. De la misma manera, ha perdido los contratos con editoriales que le permitían tener ingresos recurrentes, lo que la ha dejado sin fondos y sin casa.

Eugenia de York con su marido en Ascot. (Foto: Gtres)

En las últimas semanas, Fergie ha estado recurriendo a su círculo de amigos y se ha sabido que ha estado tanto en Suiza como en Irlanda y en Emiratos Árabes. Sin embargo, algunas fuentes aseguran que ahora ya nadie quiere darle refugio, sobre todo, a medida que se van conociendo nuevos detalles y fotografías que demuestran cómo era la relación de Andrés con el pederasta Jeffrey Epstein.

Jack Brooksbank, tajante con Fergie

Aunque de momento no se sabe dónde se va a instalar Fergie, algunas fuentes aseguran que la ex duquesa habría pedido ayuda a sus hijas. En el caso de Beatriz, su marido ha decidido poner distancia para evitar que el escándalo afecte a su empresa y apenas se le ha visto en Londres. Sin embargo, más delicada es la situación de Eugenia.

Sarah Ferguson con su yerno. (Foto: Gtres)

Tal como han publicado medios británicos, Jack Brooksbank se ha negado en rotundo a que Fergie se mude con ellos. Esto no significa que vayan a cortar relaciones con ella o que no vayan a estar preocupados por su situación, pero no quiere que se instale con ellos porque necesita priorizar la tranquilidad de su hogar.

Sarah Ferguson, sin recursos

Aunque en las últimas semanas ha estado contando con el apoyo de algunos amigos, lo cierto es que Sarah Ferguson no tiene ya ningún tipo de fuente de ingresos y está acostumbrada a mantener un nivel de vida bastante elevado. De hecho, entre los documentos que se encontraron en los archivos de Jeffrey Epstein había varios correos que dejaban claro que la ex duquesa le solicitaba dinero de manera recurrente al magnate.

Aunque ella no ha hecho declaraciones, algunas fuentes asegura que está buscando opciones, entre las que se encuentra participar en algún programa de televisión, dar una entrevista o incluso publicar una biografía con secretos de los Windsor que podría provocar una hecatombe peor que la que generaron los duques de Sussex tras su salida de La Firma y sus posteriores acciones.