Pone los pelos de punta: el emotivo vídeo del Valencia en el aniversario de la DANA

Este miércoles 29 de octubre se cumple un año desde que la DANA arrasara la ciudad de Valencia. Como homenaje, el Valencia Club de Fútbol ha publicado un emotivo vídeo «en memoria de todas las víctimas de la DANA» y «en agradecimiento a todos los que ayudasteis en la recuperación» en el aniversario de una tragedia que dejó cientos de muertos.

Aquella tragedia sacó lo mejor del pueblo. Ante la falta de ayudas por parte del Gobierno de Sánchez, la gente se desplazó a las localidades más afectadas para intentar ayudar a los que lo habían perdido todo. Personas de todas partes de España se solidarizaron con el pueblo valenciano y acudieron al rescate de los afectados por la riada. De ahí nació la frase de «solo el pueblo salva al pueblo», que expresa la solidaridad ciudadana ante la catástrofe.

Las ayudas tardaron en llegar. El Gobierno tardó cuatro días en mandar al Ejército a Valencia. Para entonces, la gente ya había salido a las calles para echar una mano en todo lo que necesitaran los pueblos de L’Horta Sud afectados por las lluvias torrenciales que atizaron a la ciudad hace un año. Aquella DANA dejó un total de 229 muertos en la Capital del Turia, miles de viviendas se quedaron inhabitables y mucha gente, además, perdió su coche.

El Valencia ya les rindió un homenaje antes de su partido contra el Villarreal y, hoy, un año después de la DANA, han publicado un vídeo «en recuerdo de todos los que ya no están con nosotros» y «en agradecimiento a todos que han ayudado al levantarnos». «UNIDOS COMO SIEMPRE», termina. El vídeo pone los pelos de punta.

En él se emiten imágenes de cómo quedó la ciudad tras las fuertes lluvias, el lodo que había y la solidaridad de la gente yendo a ayudar y llevando víveres a las zonas afectadas. También muestran el homenaje que hizo el Valencia en su primer partido en Mestalla tras la DANA, la reconstrucción del campo de Catarroja y el polideportivo municipal de Aldaia Jaume Ortí.