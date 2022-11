Josep Pedrerol va a dar un nuevo salto profesional. A pocos días del comienzo del Mundial de Qatar, el director y presentador de El Chiringuito ha anunciado que seguirá los pasos de Luis Enrique y se convertirá en streamer. «Os diré que la decisión que he tomado no ha sido difícil porque me apetece mucho. Para hablar contigo cara a cara. De lo que quieras. Sin tapujos. Pregunta lo que quieras y contestaré lo que me apetezca. Sin filtros y sin obligaciones», explicó.