Nani Roma a OKDIARIO tras su segundo puesto en el Dakar: «Jugármelo con Sainz hubiera sido divertido»

Nani Roma (1972, Folgueroles, Barcelona) ha vuelto a dar una lección de deporte y vida en el Rally Dakar 2026. El piloto español y subcampeón de esta edición repasa en este periódico la dureza de este segundo puesto que logró por detrás de Nasser Al-Attiyah (Dacia) en un año en el que contó con opciones claras de victoria. Algo que le habría gustado jugarse con Carlos Sainz.

Para un piloto con tanta experiencia (29 participaciones en el Dakar incluida esta de 2026) no resulta fácil escoger cuál ha sido la más gratificante. Desde luego, es difícil elegir otra que no sea su victoria en 2014, pero Nani Roma asiente cuando este periódico le pregunta si este año es el que más orgulloso ha regresado de Arabia Saudí desde el de su triunfo.

«Sí, hemos competido muy bien. La realidad es que hemos sido súper rápidos y es una satisfacción. Nos hubiera gustado ganar, como siempre, pero es lo que hay. Nasser tuvo unos pequeños detalles que lo hizo mejor que yo y aceptarlo», asegura el catalán al micrófono de OKDIARIO.

Nani Roma y Sainz salieron primero y segundo clasificados en la general tras la etapa 9, la primera parte de la segunda maratón del Dakar (separados sólo por 57 segundos) y es uno de los momentos que más cerca estuvo España de triunfar en coches. Unos días más tarde, el catalán confiesa que «no» llegaron a «comentar», aunque «igual» pensaron en que se podrían jugar el éxito entre los dos, siendo ambos españoles y compañeros de equipo en Ford.

«Hubiera sido divertido…»

«Allí estás con una intensidad muy grande. Cuando llegamos allí (al campamento refugio) ya pensamos en el día siguiente, en lo que nos venía, una etapa que era muy dura y en competir bien. No pensamos en esto, pero hubiera sido chulo. Jugármelo con Carlos, imagínate, hubiera sido divertido hasta el final y muy duro», afirma Nani Roma.

Sobre todas las ocasiones en las que sufrió para no abandonar, Roma dice que «es parte del juego y de la vida». «Nunca abandonar, siempre creer, siempre seguir y las cosas cambian. A veces tienes días súper duros y difíciles que al final se giran y terminan bien», añade, un mensaje que le define después de lograr ese gran segundo puesto.

Esta breve charla con el piloto se produce después de un encuentro ante un reducido número de medios de comunicación, entre los que se encuentra OKDIARIO. En el coloquio, Nani Roma revela si él mismo se esperaba un Dakar tan sólido o incluso lo que opina sobre el esfuerzo de Sainz por volver a entrenar con el próximo Dakar en mente a sus 63 años.

«Ya empezamos en Sudáfrica compitiendo muy bien. En Marruecos competimos muy bien, los pinchazos nos dejaron fuera de la lucha para ganar la carrera. Teníamos muy buenas sensaciones. Y cuando empiezas un Dakar así te sientes bien. Ahora, sabíamos que sería un Dakar muy duro. Un Dakar espejo, en el que la primera y la segunda semana son igual de duras. Estábamos muy convencidos del resultado, de correr bien y sí que es verdad que me he encontrado muy bien y manteniendo la velocidad durante toda la carrera», repasa.

Nani Roma, su Dakar y la continuidad de Sainz

«Yo le veo bien. Está decepcionado como siempre porque es muy competitivo y quiere ganar, pero donde está no está por haber sido lento. Es una cosa que él tiene que decidir (seguir o no), yo estoy muy contento con él, lo pasamos bien. Trabajar con gente que aporte cosas es siempre interesante, prefiero tenerla cerca que lejos. Es una decisión que él tiene que tomar, pero creo que va a seguir», explica sobre la situación de su compatriota.

«Para mí es un ejemplo. Conozco gente con 63 años que está esperando la jubilación para ir a ver las obras. Este está pensando en competir y ganar. Yo sé lo difícil que es y el tío a su edad tiene una buena genética, trabaja, entrena y es un ejemplo a seguir para sobre todo los jóvenes, que se tendrían que mirar mucho en gente como él», zanja, abordando el tema de los años en el Dakar y como siguen ganando los veteranos, como ha ocurrido en 2026 con el qatarí.