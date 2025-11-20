Jordi Alba baja la euforia con Lamine Yamal: «No es rival para Messi»

Jordi Alba ha aprovechado el parón de selecciones para pasar unos días en España y hablar desde su perspectiva de todo lo que rodea al FC Barcelona. Desde su salida en verano de 2023, el lateral ha estado alejado de todas las rencillas que ha habido en torno al club azulgrana. Más de dos años después, el jugador ha analizado nombres propios como Lamine Yamal, Leo Messi y Joan Laporta.

Una entrevista en la que habló de la magnífica relación que mantiene con el argentino, donde compartirá estas semanas sus últimos partidos como profesional antes de retirarse. Una química de más de 13 años que le ha permitido ser uno de sus amigos más íntimos. Aunque tanto él como Sergio Busquets colgarán las botas, no puso fecha para que le llegue el momento a Leo después de que renovase hace unas semanas: «Se le ve muy feliz aquí y por eso esa renovación que ha firmado. Los que quiera, estará. Sigue marcando la diferencia. Es un privilegio haber venido aquí para seguir compartiendo carrera con él y los demás», explicó.

Messi sigue dolido por su salida del Barcelona

En la contraparte de su felicidad en el Inter de Miami está su mala relación con Joan Laporta después de salir del Barça. Messi fue en secreto al Camp Nou sin avisar al club, pero para el lateral no supone ningún gesto feo al presidente: «No creo que yo lo hiciera. Pero es normal que Leo tenga las llaves del campo, es el mejor jugador de la historia… Creo que todos la tenemos, sobre todo los que hemos pasado mucho tiempo allí», expresó.

El deseo del club es hacerle un homenaje una vez termine el 100% la reforma del estadio, pero la forma de marcharse no fue la mejor para que sea posible bajo la perspectiva de Jordi Alba: «Su salida no fue la mejor, o la que a él le hubiera gustado. Fue un plato de mal gusto ver que se iba de la noche a la mañana. Para él esa despedida no fue la idónea. Confío en que se haga ese homenaje y que será una gran fiesta. Yo me enteré por la prensa y fue un palo duro para todos», dijo.

También la directiva maneja hacerle otros gestos como hacerle una estatua, pero la opción de cambiar el nombre del estadio no está valorada: «No creo que Leo quiera eso tampoco. Camp Nou está bien, pero todo lo que se haga alrededor de Leo es positivo para todos los culés. Bienvenido sea», indicó.

Lamine Yamal, lejos de llegar a ser Leo

Con la salida del argentino, la nueva ilusión en Barcelona es Lamine Yamal. Durante los últimos meses han surgido muchos debates acerca de si existe la posibilidad de que el jugador de 18 años pueda llegar a la trascendencia que supuso Messi en el Camp Nou. Jordi Alba, como uno de sus fieles defensores, no tiene duda de que no habrá ninguno como él: «Creo que es un grandísimo jugador, pero hay otros en el Barça, como Pedri, Gavi, De Jong. Y me dejo muchos. Creo que compararlo con Leo… no hay comparación, pero porque Leo no tiene rival», comentó.

Lamine, que no está teniendo su mejor temporada por las lesiones, es el trofeo de Laporta. Un Laporta que ya piensa en las elecciones del próximo año, y más después del gesto de Xavi Hernández apoyando a su máximo rival, Víctor Font: «Vi las imágenes. Tengo entendido que tienen una gran relación. No sé, sinceramente estoy muy perdido en este tema y en la actualidad. Hay muchos días que por la noche veo que se han jugado un montón de partidos y no me he enterado. Si ha decidido ir allí, será por algo», manifestó.

«No creo que a Laporta le haga falta mi apoyo. Dependiendo de lo que me ofrezca… No creo que tenga ni la cabeza ni el tiempo para eso. Lo de ser entrenador, no quiero hablar mucho, pero lo que quiero es disfrutar en mi familia», concluyó.