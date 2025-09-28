Horario del Carlos Alcaraz – Ruud: cuándo se juega y dónde ver la semifinal del ATP 500 de Tokio en directo gratis y en vivo online

Carlos Alcaraz y Casper Ruud protagonizarán un auténtico partidazo en las semifinales de este ATP 500 de Tokio 2025. El murciano está a un pasito de colarse en la gran final de este torneo que nunca ha conseguido ganar y su hipotético rival podría ser Taylor Fritz. Hay que recordar que Jannik Sinner optó por competir en Pekín, por lo que en esta competición no se verían las caras. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo lo que haga el tenista de El Palmar.

A qué hora juega el próximo partido Alcaraz vs Ruud en el ATP 500 de Tokio

Carlos Alcaraz sigue con paso firme en el ATP 500 de Tokio 2025 y ya está en las semifinales de esta competición, ronda en la que se enfrentará a Casper Ruud. El murciano debutó en tierras niponas contra Sebastián Báez, al que se impuso por 6-4 y 6-2 en un choque en el que dio el susto con una lesión de tobillo, pero finalmente todo quedó en nada y ha podido continuar de la mejor manera. En los octavos de final se impuso al belga Zizou Bergs por 6-4 y 6-3, mientras que en los cuartos se cargó a Brandon Nakashima por 6-2 y 6-4, por lo que mantiene vivas sus aspiraciones a proclamarse campeón en Japón.

Hay que recordar que esta es la primera vez que Carlos Alcaraz juega el ATP 500 de Tokio y está a un paso de colarse en una final en la que se mediría al vencedor del duelo entre Taylor Fritz y Brooksby. El partido decisivo será el próximo martes 30 de septiembre y el de El Palmar espera conquistar su primer título en Japón y así igualar a Manuel Orantes, David Ferrer y Rafa Nadal, que también lo ganaron en una ocasión.

La organización ha programado este apasionante Carlos Alcaraz – Ruud que corresponde a las semifinales del ATP 500 de Tokio 2025 para este lunes 29 de septiembre. La organización ha desvelado que este frenético choque entre dos de los mejores tenistas del momento comenzará a las 11:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que arranque después de que termine el otro choque.

Horario del partido de Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Tokio 2025

El año 2025 no arrancó de la mejor manera para Carlos Alcaraz, ya que cayó eliminado en el Open de Australia a manos de Novak Djokovic en los cuartos, en las semifinales de Indian Wells y en su debut en Miami. En el Trofeo Conde de Godó y Wimbledon perdió en las finales, pero el de El Palmar ha conseguido coronarse en Róterdam, Queen’s, en los Masters 1000 de Roma, Montecarlo y Cincinnati, además de los dos Grand Slam que ha logrado: Ronald Garros y el US Open.

Este emocionante Carlos Alcaraz – Ruud que corresponde a las semifinales de la ATP 500 de Tokio 2025 se jugará este lunes 29 de septiembre. Ambos tenistas se han enfrentado en cinco ocasiones y el murciano ha logrado cuatro triunfos, mientras que la última vez que se vieron las caras fue el noruego el que se llevó la victoria en 2024 en el Nitto ATP Finals.

Dónde ver el torneo ATP 500 de Tokio con Carlos Alcaraz por TV y online en vivo

Movistar+ fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes choques que se disputan en tierras niponas. Este Carlos Alcaraz – Ruud que corresponde a las semifinales del ATP 500 de Tokio 2025 se podrá ver en directo por televisión a través de los canales de Vamos, Movistar+ Plus y Movistar Deportes. Los dos primeros están incluidos en el paquete básico de esta plataforma de pago, mientras que para acceder al último hay contratar el paquete necesario.

Además, todos aquellos seguidores del tenista murciano y amantes de este deporte podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Ruud que corresponde a las semifinales del ATP 500 de Tokio 2025 mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este operador también ofrecerá su página web a todos los clientes para que accedan a través de un ordenador. Además, la plataforma Tennis TV, que es de pago, también es una vía para ver todo lo que ocurra en tierras niponas, ya que tienen los derechos de todos los torneos, menos de los cuatro Grand Slam.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda en el ATP 500 de Tokio 2025, donde estaremos prestando especial atención al tenista de El Palmar. Cuando acabe el Carlos Alcaraz – Ruud de semifinales publicaremos la crónica y también compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en Japón.

Dónde escuchar por radio el partido Carlos Alcaraz – Ruud del ATP 500 de Tokio 2025

Todos aquellos aficionados que siguen este deporte, pero que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este Carlos Alcaraz – Ruud de semifinales del ATP 500 de Tokio 2025 deben saber que podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Cope, RNE, Onda Cero, la Ser o Radio Marca conectarán con la pista para contar todo lo que esté haciendo el murciano en tierras niponas.