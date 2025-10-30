Un futbolista evita así su propio secuestro en Rusia: «Dejó inconscientes a los delincuentes»

El futbolista ruso Andréi Mostovói, jugador del Zenit de San Petersburgo, está dando mucho que hablar tras protagonizar un vídeo en el que un grupo de delincuentes intenta secuestrarlo en plena calle. El suceso ocurrió en una zona céntrica de la ciudad, mientras el deportista se encontraba cerca de su coche. De repente, varios hombres encapuchados salieron de un vehículo oscuro e intentaron forzarlo a entrar por la fuerza. Lo que parecía un asalto rápido terminó convirtiéndose en un enfrentamiento inesperado, del que Mostovói logró salir ileso gracias a su valentía y a la ayuda de su amigo Alexandre Grakun, jugador de hockey sobre hielo.

Sin pensarlo dos veces, ambos se enfrentaron a los secuestradores y entre los dos consiguieron reducir a algunos de los agresores, dejándolos inconscientes en el suelo, y frustraron así un intento de secuestro que pudo haber terminado mucho peor. La rápida acción de ambos deportistas fue clave para evitar una tragedia.

«Lo que lo salvó fue su capacidad para analizar la situación en una fracción de segundo. Logró reducir a los secuestradores física y mentalmente, dejándolos inconscientes. Estos terminaron huyendo en estado de shock. Andrei, por supuesto, tiene piernas de oro. Pudo escapar rápidamente», explicó la madre de Andrei Mostovói en el diario KP-Petersburg.

La valentía de Andréi Mostovói

Lo más sorprendente es que, pese al susto, Mostovói no tardó en volver al terreno de juego. Apenas unos días después del incidente, el jugador fue titular en el partido del Zenit frente al Dinamo de Moscú. Y lejos de mostrarse afectado, respondió con carácter marcando un gol importante y siendo uno de los mejores del encuentro.

Pero la cosa no queda ahí. Tras fracasar en ese primer intento, los delincuentes volvieron a intentarlo, secuestrando a Sergei Selegen, yerno de un conocido político local. Inicialmente lograron secuestrarlo y, tras exigirle más de 100.000 euros Sergei les entregó lo que tenía, unos 2.000 euros. El secuestro continuó, y cuando comenzó el intercambio de dinero, la policía intervino y detuvo a cuatro de los secuestradores, siendo arrestado un quinto poco después.

El caso ha generado gran repercusión en Rusia y en los medios deportivos internacionales. No solo por el susto que se llevó el futbolista, sino porque reabre el debate sobre la seguridad de las figuras públicas en el país.