Fernando Alonso vuelve a sacarle los colores a Alpine con un mensaje demoledor

Fernando Alonso se ha convertido en la alternativa a los Red Bull en este inicio de temporada. Su podio en Miami, el cuarto en cinco carreras, lo confirma. Este éxito, en parte, es gracias también al trabajo de Lance Stroll, al que el asturiano elogió como compañero de equipo y aprovechó para dejarle un recado a Esteban Ocon, con el que compartía box durante su última etapa en Alpine.

El piloto español de Aston Martin usó como ejemplo lo sucedido en el GP de Azerbaiyán, donde Stroll comunicó al equipo por radio que no iba a atacar a Alonso ya que era cuestión de tiempo que alcanzaran a sus rivales y consideraba que era mejor seguir a Fernando y no perder tiempo batallando entre ellos. En 2022 pasó todo lo contrario. Ocon atacaba a su compañero de equipo siempre que podía sin importar las consecuencias ni el momento, era como si fueran rivales y no compañeros.

El bicampeón del mundo de F1 no ha olvidado todo lo que sucedió el curso pasado con el piloto francés, como en aquella batalla en Jeddah en la que Ocon defendió la posición como si le fuera la vida en ello. Incluso le cerró contra el muro en la recta de meta sin importar que casi provoca un accidente que podría haber acabado con los dos coches fuera de la carrera. Con Stroll sucede todo lo contrario, ambos tienen muy claro sus roles dentro del equipo.

«Lance es un piloto que piensa como un compañero de equipo, como ya vimos en Bakú. El año pasado, me pasó todo lo contrario. Yo era, siempre, el primer objetivo de mi compañero y eso obviamente, es algo que no beneficia en absoluto al equipo», comentó Fernando Alonso en una entrevista concedida a Sky Sports. Este nuevo dardo del asturiano al francés confirma que la relación entre ambos como compañeros no era nada buena, mientras que ahora con el canadiense a su lado, el español ha recuperado la sonrisa.