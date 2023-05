Fernando Alonso: «Esperaba contrincantes más fuertes, me he sentido solo»

Fernando Alonso volvió a subirse al podio. Por cuarta ocasión en las cinco carreras disputadas esta temporada, el español finalizó en Miami tercero tras los dos Red Bull. Al término del Gran Premio, el asturiano se pronunció e hizo una valoración de la carrera y del buen fin de semana que ha disfrutado subido en su Aston Martin, teniendo además unas palabras para sus principales perseguidores y confiando en que en las próximas carreras pueda subirse a la segunda plaza del podio y, por qué no, también a la primera.

Carrera

«El coche es increíble. Ha sido una carrera bastante solitaria, sin nada por delante. Esperábamos contrincantes más fuertes, los Ferrari no han ido como esperábamos. Me he sentido un poco solo».

Cuarto podio

«Cogemos este podio y vamos al triplete de Imola, Mónaco y Barcelona y queremos seguir la racha».

Quiere más

«A principio de temporada un podio era increíble y ahora queremos por lo menos una segunda posición, pero los Red Bull son irrompibles. Quizás en Mónaco o Barcelona tengamos una oportunidad».