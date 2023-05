Fernando Alonso, el ángel de la guarda de Lance Stroll

El compañerismo existente en la escudería Aston Martin se dejó sentir en el Gran Premio de Azerbaiyán cuando se publicaron dos radios prácticamente consecutivas con Fernando Alonso y Lance Stroll como protagonistas. El piloto canadiense le dijo al bicampeón cuando iba detrás de él con DRS para adelantarle que no se preocupase, que «no le voy a atacar».

El hijo del dueño de la escudería Aston Martin se dio cuenta de que Fernando Alonso tenía un mejor ritmo de carrera como a la postre se demostró y decidió no combatir contra su compañero en un gesto que mejoró el resultado del equipo con el español consiguiendo terminar cuarto, mientras que el canadiense lo hizo en séptima plaza.

Fernando Alonso le quiso devolver el favor a Stroll pocas vueltas después con un consejo. El asturiano, que habitualmente sigue las carreras por las pantallas de los circuitos, apreció que su compañero no estaba haciendo bien algunas frenadas y dijo a su equipo. «Por favor, decidle a Lance que mire la distribución de la frenada de su coche y si quiere que copie la mía», dijo el español facilitándole la vida a su compañero.

«Fernando me devolvió el favor de no atacarle y estuvo bien. Me dijeron que pensara en el reparto de frenada y cambiara varias cosas, ahora sé que es gracias a él», aseguró el piloto de Aston Martin, quien ahora mismo ve cómo la escudería ha pasado del séptimo puesto de la última temporada en el Mundial de Constructores a ser actualmente segundo.

Los jefes aplauden

«Es fantástico, muestra su madurez. Ver cómo trabajan juntos y actúan entre ellos es fantástico. Han comprendido que nuestros rivales no son el coche verde, así que si mantenemos esta armonía entre los dos solo tendremos beneficios a largo plazo. Para mí los dos son iguales, a un alto nivel. Fernando mira mucho lo que hace Lance y viceversa. Pero son compañeros de equipo, no un hermano mayor y un hermano pequeño. Si acaso, un hermano más mayor y un hermano más joven», explicó Mike Krack sobre el papel de ángel de la guarda de Fernando Alonso.

El asturiano se siente mucho más querido y reconocido en esta etapa en Aston Martin que en la precedente con Alpine, donde directamente su compañero Esteban Ocon le mangoneaba los set-up del coche y luego le ponía las cosas imposibles en carrera. «Ahora la Fórmula 1 es más amable conmigo», dijo aliviado un Fernando Alonso que vive un momento deportivo muy dulce.