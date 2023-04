La respuesta de Carlos Sainz a Fernando Alonso que ha provocado un cisma

Carlos Sainz respondió a Fernando Alonso ante los medios de comunicación tras la carrera al sprint en el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto de Aston Martin rajó tras una maniobra de Sainz y el piloto de Ferrari desconocía la acción protestada por el asturiano. Luego la recordó y afirmó que «esto es lo que hay».

«Ahora no lo tengo en la cabeza. Creo que era cuando estaba defendiendo a Hamilton en la resalida. Defendiendo lo que puedo y haciendo lo que pueda para mantenerme por delante. Luego me ha sorprendido Alonso y se ha unido a la batalla. Obviamente, he intentado hacerme todo lo ancho que puedo ser en pista. Creo que ha sido una buena batalla. Es lo que hay», afirmaba Carlos Sainz sobre la rajada de Fernando Alonso.

«Estoy sufriendo mucho este fin de semana. No estoy nada cómodo. Encontraremos el porqué cuando analicemos todo tras este Gran Premio. Tenemos que limitar daños, pero sin confianza es complicado», sentenciaba el piloto español de Ferrari.