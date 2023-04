La dramática situación de Carlos Sainz con el Ferrari en Azerbaiyán

Carlos Sainz compareció ante los medios de comunicación al término de la clasificación para la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán. El de Ferrari se mostró insatisfecho pese a haber conseguido la cuarta posición, con la que saldrá en la segunda fila de la parrilla. El madrileño quedó un segundo por detrás de su compañero Charles Leclerc, que se hizo con la pole en Bakú. El piloto no puso excusas y dijo que esa situación la había provocado un «problema» suyo «de confianza».

Libres 1

«Ya en los libres 1 me ha faltado ritmo y confianza».

Clasificación

«La quali se me ha ido complicando. Me ha faltado un juego de neumáticos en Q3. Hoy no estaba para luchar por pole».

Pole de Leclerc

«La pole de Leclerc es muy buena para el equipo. Mañana hay otra oportunidad».