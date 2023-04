Carlos Sainz desvela el mensaje que le envió a Fernando Alonso tras su toque en Australia

Carlos Sainz no está teniendo un buen inicio de temporada, y tras la sanción en Australia, con la que sigue sin estar de acuerdo, el piloto de Ferrari afronta el próximo fin de semana el Gran Premio de Azerbaiyán con motivaciones renovadas.

«No ha sido un inicio fácil, todos esperábamos un poco más. De poder luchar por victorias y podium. Red Bull ha dado un paso adelante muy grande y el resto nos hemos quedado un poco detrás. Ahora estamos trabajando para asegurarnos que recortamos ese espacio y esa ventaja lo antes posible», afirmó el piloto español.

Carlos Sainz también desveló el mensaje que le envió a Fernando Alonso tras su toque en Australia: «Le escribí un mensaje por lo que ocurrió para pedirle disculpas por el ligero toque que tuvimos. Al final, cuando compartes pista y salidas, sobre todo los cinco primeros que salimos a muerte, siempre habrá toques, roces y es algo normal. Con Fernando tengo muy buena relación y eso no va a cambiar».

«Voy a seguir pensando lo mismo por mucho tiempo que pase, lo que sí es verdad es que el tiempo lo cura. No hay que mirar el pasado, pero no dejo de pensar que fue una penalización severa e injusta, que me costó demasiadas posiciones en esa carrera. Prácticamente una exclusión. Es algo que demuestra que todavía hay mucho trabajo por hacer con los comisarios para mejorar este deporte, que a veces te da sorpresas como esa», afirmaba el de Ferrari sobre la sanción en Australia.

Carlos Sainz también afirmó en una entrevista en EFE que la victoria número 33 de Alonso está cerca: «Fernando Alonso está un poco más cerca de su 33ª victoria que yo de mi segunda. No estamos muy lejos, él está terminando en tercer lugar en las carreras y yo en cuarto y quinto».

«El Aston Martin, por el momento, es un pelín superior a nosotros, especialmente en ritmo de carrera, así que él está un poco más cerca de esa 33ª victoria. Si yo estuviera en casa siguiendo la Fórmula 1 estaría como todo el mundo, apoyando para que eso llegase», culminó el piloto español.