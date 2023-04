Fernando Alonso recibe la mejor promesa posible de Aston Martin

En pleno parón en el Mundial de Fórmula 1 tras la caída del Gran Premio de China, el campeonato descansa hasta el último fin de semana de abril para regresar a la acción en Bakú. Mientras tanto, las escuderías tratan de dar con la tecla y llegar con mejoras a la cuarta cita del año. Aston Martin buscará seguir acercándose a Red Bull para tratar de darle el mejor coche a Fernando Alonso para que este pueda lograr la tercera corona de su historia. No obstante, Mike Krack prefiere «mantener los pies en el suelo».

Preguntado sobre si el piloto asturiano podría lograr el tercer Mundial de su carrera deportiva tras los logrados con Renault en 2005 y 2006, Mike Krack sueña con darle un monoplaza competitivo: «Realmente estaría feliz si pudiéramos proporcionarle el coche para que (Alonso) gane este tercer título».

«Pero creo que debemos mantener los pies un poco más en el suelo, hablando del título mundial. Hemos dado ahora nuestro primer paso para progresar hacia dónde estábamos antes y no debemos empezar a soñar», añade el director de Aston Martin y uno de los grandes artífices del éxito de la escudería británica en este inicio de 2023.

Y es que Fernando Alonso ha concluido en tercera posición en las tres primeras carreras del año soñando de esta manera con dar un paso más y lograr la victoria número 33. Desde el Gran Premio de España de 2013 con Ferrari el asturiano no sabe lo que es subirse a lo más alto del podio.

Edad de Alonso

Por otro lado, a Mike Krack no le importa los 41 años de edad de Fernando Alonso, siendo este el más mayor de la parrilla, cosa que Alpine si tuvo en cuenta para no darle un contrato de mayor duración: «No me gusta hablar de la edad, de la edad de Fernando, de mi edad también por cierto. En general, creo que es muy importante cómo te mantienes en forma, cómo te mantienes adentro y cuál es tu deseo de hacerlo bien, y esto es algo sobresaliente que está teniendo Fernando».