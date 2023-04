Fernando Alonso desvela el circuito de Fórmula 1 que nunca eliminaría del calendario

Fernando Alonso desveló cuál es su circuito favorito del calendario de Fórmula 1. El bicampeón del mundo acabar de dar comienzo a su temporada número 20, en la que ansía su victoria número 33. Las 32 anteriores las consiguió en 19 trazados distintos, pero con la prueba que se queda el asturiano es con la del Gran Premio de Japón.

El piloto de Aston Martin se decanta por el circuito de Suzuka como su preferido. Allí ganó en una ocasión en 2006 cuando quedó por delante de Felipe Massa y Giancarlo Fisichella. «Si tuviera que decantarme por sólo un circuito, escogería Suzuka. Creo que es mi favorito. Cuenta con muchas curvas de alta velocidad», dijo Alonso.

«También me gusta el trazado urbano de Mónaco en las calles del Principado, aunque lo elegiría por el pack completo de todo el fin de semana. Suceden muchas cosas en ese Gran Premio tan especial, pero Suzuka es mi favorito», prosiguió el piloto, que se volverá a enfrentar a dicho circuito el próximo mes de septiembre.

El ovetense dejó claro cuál es su prueba fetiche en una entrevista concedida a su ex mujer, Andrea Schlager, para la empresa Bang and Olufsen. Además, fue preguntado por tres momentos recordados especialmente por él en tres escuderías distintas. «En el caso de Ferrari elegiría la primera carrera que gané. En Aston Martin acabo de empezar, pero por ahora me quedaría con el primer podio que conseguimos este año y de Renault me quedaré con el primer título», concluyó Alonso.

Adelantamiento histórico en Suzuka

El año anterior a hacerse con el GP de Japón, Alonso hizo un adelantamiento inolvidable en el circuito de Suzuka. Se trata de una de las curvas más señaladas del calendario, la 130R, donde el asturiano realizó una espectacular pasada a Michael Schumacher, un movimiento mítico que le sirvió para hacerse con la tercera posición y subir al podio.