El mensaje por radio de Stroll sobre Alonso que retrata a Ocon

Fernando Alonso y Lance Stroll demostraron en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1 que tienen una excelente relación como compañeros y que trabajan juntos en equipo. Ambos intercambiaron mensajes por radio con el equipo en los que trataban de ayudarse mutuamente. Algo que no le sucedía al asturiano el pasado año, cuando lo que recibía por parte de Esteban Ocon y Alpine era bien distinto.

Stroll se acercó a Alonso en las primeras vueltas de la carrera disputada en Bakú, pero fue claro al apuntar que su objetivo no estaba en adelantarle, pese a estar en zona de DRS: «Decidle a Fernando que no voy a atacar. Estamos jugando en equipo». Un mensaje que transmitieron al español y que le permitió, en lugar de librar una batalla con su compañero de Aston Martin, acercarse a Hamilton y pasarle unas vueltas después.

Unos minutos después, Alonso lanzó otro mensaje a su equipo con el objetivo de ayudar al canadiense. «Decidle a Lance el balance de frenos que llevo. Va a ser una buena ayuda», señaló el bicampeón mundial, mientras que su compañero estaba en la búsqueda de una sexta posición que finalmente no se dio.

Las diferencias con lo que sucedió la pasada temporada con Esteban Ocon son claras. Ni Alonso ni el francés guardaban una buena relación. Era más que evidente la ruptura que había entre ellos y que terminó precipitando la salida del asturiano de la escudería gala, al considerar que el trato que recibía no era el correcto y que había favoritismo hacia su compañero.

De hecho, Ocon mandaba mensajes muy distintos por radio. El francés se mostraba más como un rival de Alonso que como su compañero de equipo. De hecho, cuando el ovetense recibió una sanción de cinco segundos en Miami, se ordenó a Ocon, que iba detrás de él, que redujera el ritmo para que Alonso ganase esos cinco segundos de diferencia con él y no perdiera su posición. Su respuesta fue «no puedo hacerlo».

El intercambio de mensajes entre ambos generó un mal clima en el seno de la escudería. De hecho, Alonso tuvo varios rifirrafes con él. Cuando el español era más rápido y no le dejaban adelantarle en pista tenía que reivindicarse, como en Canadá, cuando apuntó: «He sido 100 veces más rápido que él».

Pero si hay un episodio que destaca es el sucedido en la carrera al sprint de Brasil, donde tras un toque con él, Alonso perdió el alerón. «He perdido el ala delantera… ¡Gracias a nuestro amigo! Me ha empujado en la curva 4 y finalmente en la recta. ¡Bien hecho!», se quejó entonces. No quedó ahí, puesto que el español siguió quejándose por radio: «Casi me mata en Jeddah, en Budapest…». Sin embargo, la relación con Stroll esta temporada es bien distinta.