Fernando Alonso y Lewis Hamilton son los dos pilotos más veteranos de la actual Fórmula 1 y también figuran entre los más longevos en la historia de la competición. Todo el mundo recuerda su difícil temporada de convivencia en McLaren, hace 16 años y que concluyó con la salida del español de vuelta en Renault. Sin embargo, el tiempo ha curado esa herida con creces, tanto que Alonso incluso ve con buenos ojos que ambos vuelvan a compartir equipo antes de sus respectivas retiradas.

«Sería bueno terminar nuestras carreras juntos. Me encantaría. Ambos consideramos que el otro es un piloto talentoso y uno de los competidores más duros que ha conocido. La situación durante aquella temporada (2007) no fue bien manejada por nuestros jefes. Éramos jóvenes. Éramos inmaduros. Éramos muchas de las cosas que no somos ahora y necesitábamos una ayuda por parte de los responsables del equipo que no obtuvimos», rememora Alonso tanto tiempo después.

Alonso llegó a McLaren después de cosechar sus dos títulos mundiales con Renault, pero tan solo permaneció un año en la escudería inglesa. «No podía continuar en McLaren. Era un equipo con los ojos totalmente a un lado del garaje. Ya lo dijo dijo Ron (Dennis, director del equipo) tras la penúltima carrera en China: ‘Nuestra batalla no es contra Massa, es contra Fernando’. Cuando tu equipo dice eso, no puedes continuar», repasa el asturiano en declaraciones al Daily Mail inglés.

A sus 41 (Alonso) y 38 años (Hamilton), ambos pilotos, con más de 300 grandes premios de Fórmula 1 a sus espaldas, todavía siguen rindiendo al máximo nivel. De hecho, en la última carrera del Mundial, el Gran Premio de Australia, los dos subieron al podio escoltando al vencedor de la prueba, Max Verstappen. Parece improbable que vuelven a compartir equipo y emulen aquel infausto año 2007, pero Alonso ya ha dejado claro que no cierra la puerta a nada.